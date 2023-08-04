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Низкие зарплаты в Украине: некоторым работникам повысят премии до 40%

4 августа 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — некоторым работникам повысят премии до 40%
Деньги в кошельке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работникам аппаратов судов, получающих низкие заработные платы, обещают повысить премии до 40%. Благодаря этому, несмотря на небольшой оклад, общая сумма станет больше.

Об этом сообщает издание Sud.ua.

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Повышение зарплат для работников судов

Как отмечается, в Государственной судебной администрации намерены повысить размер стимулирующих выплат для работников аппаратов судов до конца 2023 года.

По словам руководителя Судебной администрации Максима Пампура, уровень доплат для таких работников запланирован в 18% от размера оклада. Однако, по информации Государственной казначейской службы, по состоянию на конец июля с учетом остатка выполнили план по поступлениям средств в спецфонд госбюджета.

В случае сохранения положительной динамики финансовых поступлений Судебная администрация повысит уровень стимулирующих выплат еще на 22%.

На такое повышение необходимо дополнительно около 549 млн гривен.

Какие сейчас зарплаты в аппаратах судов

Как отмечают специалисты, одна из ключевых проблем судебной власти страны — низкий уровень зарплаты у работников аппаратов судов. Большинство из них получают не больше 5-7 тыс. гривен.

Поэтому работники аппаратов судов написали петицию с призывом изменить подход к выплате зарплаты. Хотя петиция набрала необходимые 25 тыс. голосов, президент ее до сих пор не рассмотрел.

Больше о зарплатах

Напомним, ранее мы писали, что представители Верховной Рады Украины (ВРУ) и Кабинета министров Украины (КМУ) обсуждают вопрос повышения заработных плат в аппаратах судов. Сейчас такие работники получают очень мало.

Также мы писали, что в Украине среди тех, кому платят высокие заработные платы, есть графические дизайнеры. В среднем их зарплата колеблется от 17,5 тысячи до 66,5 тысячи гривен.

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