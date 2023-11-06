Стало известно, в каких городах Украины платят больше всего

Собеседование на работу. Фото: danco.com.ua

В Украине уровень оплаты труда сильно варьируется в зависимости от местоположения и сектора экономики. Это приводит к ситуации, когда работники, занимающие одинаковые позиции, но проживающие в различных городах, могут получать довольно разные суммы.

Об этом сообщает портал Work.ua

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Какие зарплаты в Киеве и Львове

Лидирующие позиции по уровню заработной платы занимает столица Украины — Киев, где в среднем работники зарабатывают 20 500 гривен. Отметим, что в Киеве наблюдается широкий спектр зарплат — от 110 000 гривен, которые могут получать специалисты по программированию на C++, до 6 700 гривен, что является доходом руководителей клубов.

Следующий за Киевом идет Львов, где средний заработок составляет 18 500 гривен. Значительный вклад в статистику вносят доходы военных, которые в среднем достигают 75 000 гривен.

Минимальный заработок в этом городе — 10 000 гривен — получают такие категории работников, как организаторы, помощники учителя, уборщики и педагоги-организаторы.

Какие зарплаты в Одессе и Днепре

Одесса и Днепр делят третье место с показателем средней зарплаты в 18 000 гривен. В Одессе военные также имеют возможность получать доход в размере 75 000 гривен, тогда как минимальная зарплата, выплачиваемая санитаркам, составляет 6 700 гривен.

В Днепре заработки военных в среднем могут достигать 72 500 гривен. Наименьший доход у уборщиков и рабочих образовательных производств — около 9 000 гривен, санитарки могут ожидать чуть большей суммы, равной также 9 000 гривен.

Где зарплаты меньше всего

Наименее высокие зарплаты отмечены в Сумах, где средняя заработная плата составляет 13 500 гривен. Здесь военные также получают в среднем 72 500 гривен, в то время как доходы уборщиков находятся на уровне 6 800 гривен.

В других населенных пунктах Украины уровень зарплат варьируется между 14 800 и 17 500 гривен, при среднем значении в 16 000 гривен. К таким городам можно отнести Винницу, Николаев, Полтаву и Ровно.

Напомним, в Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше плана правительства. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.

Добавим, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.