Стало відомо, в яких містах України найбільше платять

Співбесіда на роботу. Фото: danco.com.ua

В Україні рівень оплати праці сильно варіюється залежно від місця розташування та сектора економіки. Це призводить до ситуації, коли працівники, які займають однакові позиції, але проживають у різних містах, можуть отримувати досить різні суми.

Про це повідомляє портал Work.ua

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Які зарплати у Києві та Львові

Лідируючі позиції щодо рівня заробітної плати займає столиця України – Київ, де в середньому працівники заробляють 20 500 гривень. Зазначимо, що у Києві спостерігається широкий спектр зарплат – від 110 000 гривень, які можуть одержувати фахівці із програмування на C++, до 6 700 гривень, що є доходом керівників клубів.

Наступним за Києвом іде Львів, де середній заробіток становить 18 500 гривень. Значний внесок у статистику роблять доходи військових, які в середньому досягають 75 000 гривень.

Мінімальний заробіток у цьому місті — 10 000 гривень — отримують такі категорії працівників, як організатори, помічники вчителя, прибиральники та педагоги-організатори.

Які зарплати в Одесі та Дніпрі

Одеса та Дніпро ділять третє місце із показником середньої зарплати у 18 000 гривень. В Одесі військові також мають можливість отримувати дохід у розмірі 75 000 гривень, тоді як мінімальна зарплата, яку виплачують санітаркам, становить 6 700 гривень.

У Дніпрі заробітки військових у середньому можуть сягати 72 500 гривень. Найменший дохід у прибиральників та робітників освітніх виробництв — близько 9 000 гривень, санітарки можуть чекати трохи більшої суми, що дорівнює також 9 000 гривень.

Де зарплати найменше

Найменш високі зарплати відзначено у Сумах, де середня заробітна плата становить 13 500 гривень. Тут військові також одержують у середньому 72 500 гривень, тоді як доходи прибиральників перебувають на рівні 6 800 гривень.

В інших населених пунктах України рівень зарплат варіюється між 14 800 та 17 500 гривень, за середнього значення — 16 000 гривень. До таких міст можна віднести Вінницю, Миколаїв, Полтаву та Рівне.

Нагадаємо, в Україні профспілки виступають за підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2024 році більше за план уряду. Там вважають, що "мінімалку" потрібно підняти до фактичного прожиткового мінімуму з огляду на прогнозний рівень інфляції.

Додамо, що в уряді оприлюднили найсвіжішу добірку вакансій на українському ринку праці для фахівців, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платою до 100 тис. грн.