Донаты на армию — сколько денег отдали украинцы в фонды в 2023-м

Смартфон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С начала 2023 года украинцы задонатили в крупнейшие фонды огромную сумму средств. Наибольший объем денег отправляют на платформу United24.

Такие данные обнародовали аналитики портала Opendatabot.

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Как отмечается, за девять месяцев в три крупнейших фонда Украины поступило 12,5 млрд гривен.

В частности, такие суммы были перечислены за это время:

платформа United24 — 7,94 млрд гривен (доля 63%);

фонд "Вернись живым" — более 3 млрд гривен (доля 25%);

фонд Сергея Притулы — 1,5 млрд гривен (12%).

По информации Opendatabot, наибольший объем средств граждане перечислили на нужды украинской армии — 7,06 млрд гривен (89% от общего объема).

Источник: Opendatabot

Весной платформа United 24 объявила сбор денег на гуманитарное разминирование и образование. Неравнодушные перечислили 31 млн и 76 млн гривен.

Фонд "Вернись живым" больше всего донатов собирал в первые месяцы полномасштабной войны, сейчас поступает меньше средств.

Известно, что в среднем ежемесячно фонд Притулы собирает 170 млн гривен.

Больше о сборе средств

Напомним, ранее мы писали, что украинцы собирали деньги для украинской армии. В рамках объявленного Монобанком и UNITED24 сбора денег на систему противодействия дронам "Ловец Шахидов" лишь за считанные минуты задонатили рекордную сумму.

Добавим, что украинские могут передавать монеты на украинскую армию. В банках стартовала очередная волна благотворительной акции "Смелая гривня".