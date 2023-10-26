Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Стало відомо, скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди arrow

Стало відомо, скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди

26 жовтня 2023 10:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Донати на армію — скільки грошей віддали українці у фонди у 2023-му
Смартфон у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З початку 2023 року українці задонатили у найбільші фонди величезну суму коштів. Найбільший обсяг грошей відправляють платформі United24.

Такі дані оприлюднили аналітики порталу Opendatabot.

Читайте також:

Скільки грошей перерахували українці у фонди

Як зазначається, за дев'ять місяців у три найбільші фонди України надійшло 12,5 млрд гривень.

Зокрема, такі суми були перераховані за цей час:

  • платформа United24 — 7,94 млрд гривень (частка 63%);
  • фонд "Повернись живим" — понад 3 млрд гривень (частка 25%);
  • фонд Сергія Притули — 1,5 млрд гривень (12%).

За інформацією Opendatabot, найбільший обсяг коштів громадяни перерахували на потреби української армії — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).

 

донати на армію, збір грошей у фонди
Джерело: Opendatabot

Навесні платформа United 24 оголосила збір грошей на гуманітарне розмінування і потреби освіти. Небайдужі перерахували 31 млн та 76 млн гривень.

Фонд "Повернись живим" найбільше донатів збирав у перші місяці повномасштабної війни, зараз надходить менше коштів.

Відомо, що у середньому щомісяця фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Більше про збір коштів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці збирали кошти для української армії. У рамках оголошеного Монобанк та UNITED24 збору грошей на систему протидії дронам "Ловець Шахідів" лише за лічені хвилини задонатили рекордну суму.

Додамо, що українці можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі