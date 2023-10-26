Донати на армію — скільки грошей віддали українці у фонди у 2023-му

Смартфон у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З початку 2023 року українці задонатили у найбільші фонди величезну суму коштів. Найбільший обсяг грошей відправляють платформі United24.

Такі дані оприлюднили аналітики порталу Opendatabot.

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Скільки грошей перерахували українці у фонди

Як зазначається, за дев'ять місяців у три найбільші фонди України надійшло 12,5 млрд гривень.

Зокрема, такі суми були перераховані за цей час:

платформа United24 — 7,94 млрд гривень (частка 63%);

фонд "Повернись живим" — понад 3 млрд гривень (частка 25%);

фонд Сергія Притули — 1,5 млрд гривень (12%).

За інформацією Opendatabot, найбільший обсяг коштів громадяни перерахували на потреби української армії — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).

Джерело: Opendatabot

Навесні платформа United 24 оголосила збір грошей на гуманітарне розмінування і потреби освіти. Небайдужі перерахували 31 млн та 76 млн гривень.

Фонд "Повернись живим" найбільше донатів збирав у перші місяці повномасштабної війни, зараз надходить менше коштів.

Відомо, що у середньому щомісяця фонд Притули збирає 170 млн гривень.

Більше про збір коштів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці збирали кошти для української армії. У рамках оголошеного Монобанк та UNITED24 збору грошей на систему протидії дронам "Ловець Шахідів" лише за лічені хвилини задонатили рекордну суму.

Додамо, що українці можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".