Донати на армію — скільки грошей віддали українці у фонди у 2023-му

Стало відомо, скільки коштів задонатили українці у найбільші фонди
З початку 2023 року українці задонатили у найбільші фонди величезну суму коштів. Найбільший обсяг грошей відправляють платформі United24.
Такі дані оприлюднили аналітики порталу Opendatabot.
Скільки грошей перерахували українці у фонди
Як зазначається, за дев'ять місяців у три найбільші фонди України надійшло 12,5 млрд гривень.
Зокрема, такі суми були перераховані за цей час:
- платформа United24 — 7,94 млрд гривень (частка 63%);
- фонд "Повернись живим" — понад 3 млрд гривень (частка 25%);
- фонд Сергія Притули — 1,5 млрд гривень (12%).
За інформацією Opendatabot, найбільший обсяг коштів громадяни перерахували на потреби української армії — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу).
Навесні платформа United 24 оголосила збір грошей на гуманітарне розмінування і потреби освіти. Небайдужі перерахували 31 млн та 76 млн гривень.
Фонд "Повернись живим" найбільше донатів збирав у перші місяці повномасштабної війни, зараз надходить менше коштів.
Відомо, що у середньому щомісяця фонд Притули збирає 170 млн гривень.
Більше про збір коштів
Нагадаємо, раніше ми писали, що українці збирали кошти для української армії. У рамках оголошеного Монобанк та UNITED24 збору грошей на систему протидії дронам "Ловець Шахідів" лише за лічені хвилини задонатили рекордну суму.
Додамо, що українці можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".
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