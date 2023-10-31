Помощь украинцам — кто получит новые выплаты от государства в 2024 году

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 января 2024 года еще одна категория граждан получит выплаты от государства. Речь идет о тех, кто самостоятельно отремонтировал собственное жилье, поврежденное в результате агрессии РФ.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Детальнее о выплатах с 2024 года

Соответствующий законопроект, предусматривающий это, подписал президент Владимир Зеленский. Речь идет о внесении изменений в закон №2923-IX, регулирующий механизм выплаты денежных компенсаций гражданам, имеющим уничтоженное или поврежденное жилье.

"Основное изменение — расширение форм компенсации по программе єВідновлення. Отныне ее смогут получить украинцы, которые сделали ремонт за свой счет", — отмечают в ведомстве.

Как сообщают в Минреинтеграции, это будет третий этап комплексной программы по восстановлению жилья, который стартует с нового года.

Во время первого этапа предусматривались ремонты поврежденных домов стоимостью до 200 тыс. грн. Во время второго начали предоставлять компенсацию за полностью разрушенное жилье.

В то же время запуск третьего этапа должен был состояться давно, учитывая соответствующие запросы украинцев, которые сами вложились в ремонт.

Источник: Минреинтеграции

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выступают за предоставление разрешения продаж квартир, взимаемых в доход государства по судебному решению согласно закону "О санкциях". В Верховную Раду внесли соответствующий проект закона.

Также мы писали, что в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.