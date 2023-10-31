Допомога українцям — хто отримає нові виплати від держави у 2024 році

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 січня 2024 року ще одна категорія громадян отримає виплати від держави. Йдеться про тих, хто самотужки відремонтував власне житло, пошкоджене внаслідок агресії РФ.

По це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про виплати з 2024 року

Відповідний законопроєкт, який передбачає це, підписав президент Володимир Зеленський. Йдеться про внесення змін до закону № 2923-IX, що регулює механізм виплати грошових компенсацій громадянам, що мають знищене чи пошкоджене житло.

"Основна зміна — розширення форм компенсації за програмою єВідновлення. Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт", — зазначають у відомстві.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, це буде третій етап комплексної програми з відновлення житла, що стартує з нового року.

Під час першого етапу передбачалися ремонти пошкоджених осель вартістю до 200 тис. грн. Під час другого почали надавати компенсацію за повністю зруйноване житло.

Водночас запуск третього етапу мав відбутися давно, з огляду на відповідні запити українців, які самі вклались у ремонт.

Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виступають за надання дозволу продажу квартир, стягнутих в дохід держави за судовим рішенням згідно із законом "Про санкції". У Верховну Раду внесли відповідний проєкт закону.

Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.