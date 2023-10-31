Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ще одна категорія українців отримає виплати від держави з 2024 року arrow

Ще одна категорія українців отримає виплати від держави з 2024 року

31 жовтня 2023 14:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — хто отримає нові виплати від держави у 2024 році
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з 1 січня 2024 року ще одна категорія громадян отримає виплати від держави. Йдеться про тих, хто самотужки відремонтував власне житло, пошкоджене внаслідок агресії РФ.

По це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Детальніше про виплати з 2024 року

Відповідний законопроєкт, який передбачає це, підписав президент Володимир Зеленський. Йдеться про внесення змін до закону № 2923-IX, що регулює механізм виплати грошових компенсацій громадянам, що мають знищене чи пошкоджене житло.

"Основна зміна — розширення форм компенсації за програмою єВідновлення. Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт", — зазначають у відомстві.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, це буде третій етап комплексної програми з відновлення житла, що стартує з нового року.

Під час першого етапу передбачалися ремонти пошкоджених осель вартістю до 200 тис. грн. Під час другого почали надавати компенсацію за повністю зруйноване житло.

Водночас запуск третього етапу мав відбутися давно, з огляду на відповідні запити українців, які самі вклались у ремонт.

 

компенсації на житло
Джерело: Мінреінтеграції

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виступають за надання дозволу продажу квартир, стягнутих в дохід держави за судовим рішенням згідно із законом "Про санкції". У Верховну Раду внесли відповідний проєкт закону.

Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі