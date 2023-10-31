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В Україні планують розпродавати конфісковані квартири — деталі законопроєкту

31 жовтня 2023 10:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — уряд планує розпродати конфісковані квартири
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні виступають за надання дозволу продажу квартир, стягнутих в дохід держави за судовим рішенням згідно із законом "Про санкції". У Верховну Раду внесли відповідний проєкт закону.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Детальніше про законопроєкт

Як зазначив постійний представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук, уряд зареєстрував у Раді законопроєкт № 10199 "Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, які стягнули в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції".

"Законопроєкт спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна - квартир, які стягуються у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції", — повідомив представник.

 

нерухомість
Джерело: ВРУ

Мельничук зауважив, що відповідні зміни мають внести до українських законів, що стосуються приватизації державного та комунального майна,  а також приватизації житлового фонду, що належить державі.

Текст законопроєкту на порталі парламенту поки що відсутній.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні навіть під час війни громадяни продовжують торгувати землею. Зокрема, деяке пожвавлення на земельному ринку зафіксували з лютого 2023 року.

Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.

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