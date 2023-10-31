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В Украине планируют распродавать конфискованные квартиры — детали законопроекта

31 октября 2023 10:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине - правительство планирует распродать конфискованные квартиры
Ключи от квартиры. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине выступают за предоставление разрешения продажи квартир, взимаемых в доход государства по судебному решению согласно закону "О санкциях". В Верховную Раду внесли соответствующий проект закона.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Подробнее о законопроекте

Как отметил постоянный представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук, правительство зарегистрировало в Раде законопроект № 10199 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно квартир, взыскавших в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

"Законопроект направлен на обеспечение реализации Фондом государственного имущества недвижимого имущества — квартир, взимаемых в доход государства по решению суда в соответствии с Законом Украины "О санкциях", — сообщил представитель.

 

недвижимость
Источник: ВРУ

Мельничук отметил, что соответствующие изменения должны быть внесены в украинские законы, касающиеся приватизации государственного и коммунального имущества, а также приватизации жилого фонда, принадлежащего государству.

Текст законопроекта на портале парламента пока отсутствует.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине даже во время войны граждане продолжают торговать землей. В частности, некоторое оживление на земельном рынке было зафиксировано с февраля 2023 года.

Также мы писали, что в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.

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