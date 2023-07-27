ПриватБанк выплатит денежную помощь для ВПЛ — кто получит

ПриватБанк выплатит денежную помощь для ВПЛ: детали
В государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о начале выплаты пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о средствах, предоставляемых международной гуманитарной организацией CARE.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Кто получит выплаты от организации CARE
Как отмечают в пресс-центре банка, помощь предоставляется внутренним переселенцам, временно проживающим и зарегистрированным в определенных организацией общинах таких областей:
- Ивано-Франковская;
- Винницкая;
- Одесская.
Речь идет о гражданах, ранее подавших заявки на денежные выплаты и прошедших этап проверки документов, и относящихся к следующим категориям уязвимости:
- многодетная семья (трое и более детей младше 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа);
- неполная семья (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях);
- человеку больше 60 лет;
- семья, где члены которых имеют хронические заболевания;
- семья с беременными и кормящими женщинами;
- семья, которая пострадала в Херсонской области и за последние 30 дней сменила место жительства (без вышеуказанных критериев уязвимости).
Денежная помощь будет выплачиваться за три месяца. Один человек имеет право на 2,22 тыс. грн. в месяц, то есть по 6,66 тыс. грн. на каждого члена семьи.
Выплату пришлют через платежную систему PrivatMoney.
Если банковской карты нет, или при регистрации неправильно указаны реквизиты, гражданину пришлют смс с контрольным номером денежного перевода PrivatMoney.
Благодаря этому номеру деньги можно получить через платежную систему PrivatMoney:
- на карточку ПриватБанка в Приват24;
- в терминалах самообслуживания;
- в банкоматах;
- в отделениях ПриватБанка;
- по короткому номеру телефону 3700.
"Регистрация на получение помощи уже закрыта", — добавили в ПриватБанке.
Больше о помощи
Напомним, что в Украине некоторые граждане могут оформить финансовую помощь в 2,5 тыс. грн. Правительство совместно с Миссией Международного Комитета Красного Креста и Общества Красного Креста Украины реализуют соответствующую программу.
Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.