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ПриватБанк выплатит денежную помощь для ВПЛ: детали

27 июля 2023 12:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк выплатит денежную помощь для ВПЛ — кто получит
Люди во временном убежище. Фото: lexinform.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о начале выплаты пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о средствах, предоставляемых международной гуманитарной организацией CARE.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Кто получит выплаты от организации CARE

Как отмечают в пресс-центре банка, помощь предоставляется внутренним переселенцам, временно проживающим и зарегистрированным в определенных организацией общинах таких областей:

  • Ивано-Франковская;
  • Винницкая;
  • Одесская.

Речь идет о гражданах, ранее подавших заявки на денежные выплаты и прошедших этап проверки документов, и относящихся к следующим категориям уязвимости:

  • многодетная семья (трое и более детей младше 18 лет, люди с инвалидностью (I-II группа);
  • неполная семья (в которых один взрослый самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях);
  • человеку больше 60 лет;
  • семья, где члены которых имеют хронические заболевания;
  • семья с беременными и кормящими женщинами;
  • семья, которая пострадала в Херсонской области и за последние 30 дней сменила место жительства (без вышеуказанных критериев уязвимости).

Денежная помощь будет выплачиваться за три месяца. Один человек имеет право на 2,22 тыс. грн. в месяц, то есть по 6,66 тыс. грн. на каждого члена семьи.

Выплату пришлют через платежную систему PrivatMoney.

Если банковской карты нет, или при регистрации неправильно указаны реквизиты, гражданину пришлют смс с контрольным номером денежного перевода PrivatMoney.

Благодаря этому номеру деньги можно получить через платежную систему PrivatMoney:

  • на карточку ПриватБанка в Приват24;
  • в терминалах самообслуживания;
  • в банкоматах;
  • в отделениях ПриватБанка;
  • по короткому номеру телефону 3700.

"Регистрация на получение помощи уже закрыта", — добавили в ПриватБанке.

Больше о помощи

Напомним, что в Украине некоторые граждане могут оформить финансовую помощь в 2,5 тыс. грн. Правительство совместно с Миссией Международного Комитета Красного Креста и Общества Красного Креста Украины реализуют соответствующую программу.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

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