ПриватБанк виплатить грошову допомогу для ВПО — хто отримає

Люди у тимчасовому притулку. Фото: lexinform.com.ua

У державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про початок виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про кошти, які надає міжнародна гуманітарна організація CARE.

Про це поінформували у пресслужбі банку.

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Як зазначають у пресцентрі банку, допомога надається внутрішнім переселенцям, які тимчасово проживають та зареєстровані у визначених організацією громадах таких областей:

Івано-Франківська;

Вінницька;

Одеська.

Йдеться про громадян, які раніше подали заявки на грошові виплати та пройшли етап перевірки документів, та які належать до таких категорій вразливості:

багатодітна сімя (троє та більше дітей до 18 років, люди з інвалідністю (I-II група);

неповна родина (в яких один дорослий самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей);

людині більше 60 років;

сім'я, де члени яких мають хронічні захворювання;

родина з вагітними жінками та жінками, які годують;

родина, яка постраждала у Херсонській області та за останні 30 днів змінила місце проживання (без вищезазначених критеріїв вразливості).

Грошова допомога виплачуватиметься за три місяці. Одна людина має право на 2,22 тис. грн на місяць, тобто по 6,66 тис. грн на кожного члена родини.

Виплату надішлють через платіжну систему PrivatMoney.

Якщо банківської картки немає, чи під час реєстрації було неправильно вказано реквізити, громадянину надішлють смс із контрольним номером грошового переказу PrivatMoney.

Завдяки цьому номеру гроші можна буде отримати через платіжну систему PrivatMoney:

на картку ПриватБанку в Приват24;

у терміналах самообслуговування;

у банкоматах;

у відділеннях ПриватБанку;

за коротким номером телефоном 3700.

"Реєстрація на отримання допомоги уже закрита", — додали у ПриватБанку.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити фінансову допомогу у 2,5 тис. грн. Уряд спільно з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариства Червоного Хреста України реалізовують відповідну програму.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.