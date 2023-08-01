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ПриватБанк принял решение о сроке действия карт: когда придется менять

1 августа 2023 12:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк принял решение о сроке действия карт — когда нужно менять
Карта ПриватБанка в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" приняло решение о сроке действия платежных карт. Гражданам разрешили еще некоторое время их не менять.

Об этом проинформировали в пресс-службе банка.

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Срок действия карт ПриватБанка

Как отмечается, с 1 августа 2023 года продлевается период использования всех без исключения карт еще на два года. В связи с этим клиенты могут не перевыпускать собственные карты в банке. Таким образом, они будут действительны 24 месяца сверх срока, указанного на банковской карте.

С карточками с пролонгированным сроком действия можно совершать следующие операции:

  • оплату в торговых точках через POS-терминалы;
  • снятие наличных денежных средств в банкоматах;
  • операции в мобильном приложении "Приват24";
  • пополнять счета любым удобным способом.

В то же время для осуществления оплаты в интернете можно создать Digital карту в "Приват24" и перечислить туда средства, добавили в финучреждении.

Стоит отметить, что ПриватБанк в начале войны, в марте прошлого года, принял решение, предусматривавшее на период военного положения продление срока действия всех платежных карт, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных, автоматически на 180 дней.

Также сообщалось, что в случае истечения срока действия банковской карты, они в дальнейшем будут работать без ограничений.

Больше о ПриватБанке

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о начале выплаты пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о средствах, предоставляемых международной гуманитарной организацией CARE.

Также мы писали, что ПриватБанк, без предупреждения, блокирует банковские карты и закрывает все счета клиентов , если выявляет нарушения во время финансового мониторинга. При этом не предоставляя возможности исправить ситуацию.

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