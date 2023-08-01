ПриватБанк ухвалив рішення щодо терміну дії карток — коли треба змінити

Картка ПриватБанку у руках. Фото: google.com

Державна фінустанова "ПриватБанк" ухвалила рішення щодо терміну дії платіжних карток. Громадянам дозволили ще певний час їх не змінювати.

По це поінформували у пресслужбі банку.

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Термін дії карток ПриватБанку

Як зазначається, з 1 серпня 2023 року подовжується період використання усіх без винятків карток ще на два роки. У зв'язку з цим клієнти можуть не перевипускати власні картки у банку. Таким чином, вони будуть дійсні 24 місяці понад термін, вказаний на банківській картці.

За допомогою карток з пролонгованим терміном дії можна здійснювати такі операції:

оплату у торгових точках через POS-термінали;

зняття готівкових коштів у банкоматах;

операції у мобільному застосунку "Приват24";

поповнювати рахунки у будь-який зручний спосіб.

Водночас, для здійснення оплати в інтернеті можна створити Digital картку у "Приват24" та перерахувати туди кошти, додали у фінустанові.

Варто зауважити, що ПриватБанк на початку війни, у березні минулого року, ухвалив рішення, що передбачало на період воєнного стану продовження терміну дії всіх платіжних карток, зокрема, зарплатних, пенсійних та соціальних, автоматично на 180 днів.

Також повідомлялося, що в разі закінчення терміну дії банківської картки, вони надалі працюватимуть без обмежень.

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Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про початок виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про кошти, які надає міжнародна гуманітарна організація CARE.

Також ми писали, що ПриватБанк без попередження блокує банківські карти та закриває усі рахунки клієнтів, якщо виявляє порушення під час фінансового моніторингу. При цьому не надаючи можливості виправити ситуацію.