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ПриватБанк рассказал, когда отменят бесплатные переводы в Украину

26 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежные переводы в Украину — ПриватБанк продлил действие важной программы
Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный "ПриватБанк" совместно с европейским финансовым сервисом ZEN.com будет в дальнейшем предоставлять клиентам возможность бесплатных переводов в Украину. Действие соответствующей программы продлили до конца года.

Об этом информирует пресс-центр госбанка.

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Как отмечают в пресс-службе финучреждения, украинцы смогут пользоваться возможностью бесплатных переводов до 31 декабря 2023 года.

Таким образом граждане в дальнейшем смогут осуществлять пополнение собственных карт, поддерживать родных и донатить без необходимости уплаты комиссии.

В финучреждении отмечают, что с начала запуска сервиса, то есть с июля 2023 года, клиенты получили 15 тысяч переводов ZEN.com на сумму более 2,5 млн долларов.

ZEN.com является универсальным мобильным приложением и партнером системы международных переводов PrivatMoney. После регистрации в приложении клиенты получают мультивалютные счета с виртуальными картами.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк запускает программу поддержки украинских предпринимателей. Финучреждение до февраля 2024 года планирует кредитовать бизнес под залог без комиссий.

Также писали, что в "ПриватБанке" сообщили о возможности получить кэшбеки. Речь идет о получении 1 тыс. грн за получение или отправку международных денежных переводов на карту Mastercard.

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