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ПриватБанк розповів, коли скасують безкоштовні перекази в Україну

26 жовтня 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошові перекази в Україну — ПриватБанк продовжив дію важливої програми
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний "ПриватБанк" спільно з європейським фінансовим сервісом ZEN.com надалі надаватиме клієнтам можливість безкоштовних переказів в Україну. Дію відповідної програми продовжили до кінця року.

Про це інформує пресцентр держбанку.

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Безкоштовні перекази в Україну

Як зазначають у пресслужбі фінустанови, українці зможуть користуватися можливістю безкоштовних переказів до 31 грудня 2023 року.

Таким чином громадяни надалі зможуть здійснювати поповнення власних карток, підтримувати рідних та донатити без необхідності сплати комісії.

У фінустанові зауважують, що з початку запуску сервісу, тобто з липня 2023 року, клієнти отримали 15 тисяч переказів ZEN.com на суму більш ніж 2,5 млн доларів.

ZEN.com є універсальним мобільним застосунком та партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney. Після реєстрації у застосунку клієнти отримують мультивалютні рахунки із віртуальними картками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" запускає програму підтримки українських підприємців. Фінустанова до лютого 2024 року планує кредитувати бізнес під заставу без комісій.

Також писали, що у "ПриватБанку" повідомили про можливість отримати кешбеки. Йдеться про отримання 1 тис. грн за отримання або відправлення міжнародних грошових переказів на картку Mastercard.

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