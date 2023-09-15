Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow ПриватБанк рассказал, какие товары украинцы покупают в кредит чаще всего arrow

ПриватБанк рассказал, какие товары украинцы покупают в кредит чаще всего

15 сентября 2023 10:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк рассказал, что покупают украинцы в кредит чаще всего
Покупатели в магазине. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном "ПриватБанке" рассказали, сколько денег украинцы тратят по программам банка "Оплата частями" и "Мгновенной рассрочки". Также известно, что чаще всего покупают в кредит.

Об этом проинформировала пресс-служба финучреждения.

Читайте также:

Покупки товаров "в рассрочку"

Как отмечают в пресс-службе, ежемесячно клиенты банка покупают "в рассрочку" через ПриватБанк товаров на 1,6 млрд гривен.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, средняя сумма товаров по программе рассрочки составляет чуть более 13 тыс. гривен.

Категории, по которым пользователи услуги онлайн-кредитования оформляют товары "в рассрочку":

  • почти 23% — на приобретение смартфонов;
  • около 9% — на покупку ноутбуков и другой электронной и компьютерной техники;
  • 6% — на приобретение большой бытовой техники.

Как объясняют в банке, покупка товаров "в рассрочку" через сервисы ПриватБанка "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" является самой доступной для клиентов, поскольку сейчас не взимают комиссию за списание платежей с кредитных средств.

"Клиенты ПриватБанка могут мгновенно оформить рассрочку на сайтах и в магазинах всех крупнейших украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других товаров", — добавили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно — должно увеличиться количество заемщиков.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных в результате территориях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз