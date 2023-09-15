ПриватБанк рассказал, что покупают украинцы в кредит чаще всего

Покупатели в магазине. Фото: Unplush

В государственном "ПриватБанке" рассказали, сколько денег украинцы тратят по программам банка "Оплата частями" и "Мгновенной рассрочки". Также известно, что чаще всего покупают в кредит.

Об этом проинформировала пресс-служба финучреждения.

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Покупки товаров "в рассрочку"

Как отмечают в пресс-службе, ежемесячно клиенты банка покупают "в рассрочку" через ПриватБанк товаров на 1,6 млрд гривен.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, средняя сумма товаров по программе рассрочки составляет чуть более 13 тыс. гривен.

Категории, по которым пользователи услуги онлайн-кредитования оформляют товары "в рассрочку":

почти 23% — на приобретение смартфонов;

около 9% — на покупку ноутбуков и другой электронной и компьютерной техники;

6% — на приобретение большой бытовой техники.

Как объясняют в банке, покупка товаров "в рассрочку" через сервисы ПриватБанка "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" является самой доступной для клиентов, поскольку сейчас не взимают комиссию за списание платежей с кредитных средств.

"Клиенты ПриватБанка могут мгновенно оформить рассрочку на сайтах и в магазинах всех крупнейших украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других товаров", — добавили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно — должно увеличиться количество заемщиков.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на опасных в результате территориях.