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ПриватБанк розповів, які товари українці купують у кредит найчастіше

15 вересня 2023 10:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк розповів, що купують українці у кредит найчастіше
Покупці у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державному "ПриватБанку" розповіли, скільки грошей українці витрачають за програмами банку "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка". Також відомо, що найчастіше купують у кредит.

Про це поінформувала пресслужба фінустанови.

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Купівля товарів "на виплат"

Як зазначають у пресслужбі, щомісяця клієнти банку купують "на виплат" через ПриватБанк товарів на 1,6 млрд гривень.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, середня сума товарів за програми "розстрочки" становить трохи більше 13 тис. гривень.

Категорії, за якими користувачі послуги онлайн-кредитування оформлюють товари "на виплат":

  • майже 23% — на придбання смартфонів;
  • близько 9% — на купівлю ноутбуків та іншої електронної та комп’ютерної техніки;
  • 6% — на придбання великої побутової техніки.  

Як пояснюють у банку, купівля товарів "на виплат" через сервіси ПриватБанку "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка" є найдоступнішою для клієнтів, оскільки зараз не стягують комісію за списання платежів із кредитних коштів.

"Клієнти ПриватБанку мають можливість миттєво оформити розстрочку на сайтах та в магазинах  всіх найбільших українських мереж з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів", — додали у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ знизив облікову ставку, до 20%. Саме від головної відсоткової ставки залежить вартість кредитів, що надає НБУ банкам. Чим вона нижча, тим дешевше банки зможуть запропонувати власні кредити. А відтак — має збільшитися кількість позичальників.

Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на небезпечних через війну територіях.

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