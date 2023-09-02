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Приват24 временно остановит свою работу: в чем причина

2 сентября 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Приват24 временно остановит свою работу: в чем причина
Применение Приват24. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сервисы "Приват24" и Приват24 для бизнеса не будут работать в ночь на 3 сентября с 00:00 до 05:00. Специалисты будут проводить комплекс регламентных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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Кроме того, могут быть задержки работы других банковских сервисов.

Для чего производят такие работы

"Как всегда, регламентные работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. И напоминаем, если на это время у вас запланированы важные платежи, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Регламентные работы нужны для улучшения качества и безопасности платежей", — объяснили в сообщении.

Скриншот сообщения

Новые услуги банка

Ранее в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, когда станет доступна услуга по покупке иностранной валюты через мобильное приложение "Приват24". Сейчас клиенты не могут воспользоваться такой возможностью.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи из международных резервов был больше против июля на 21,7%.

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