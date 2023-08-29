ПриватБанк розповів, коли запустить послугу купівлі валюти онлайн

Застосунок "Приват 24". Фото: google.com

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, коли стане доступна послуга з купівлі іноземної валюти через мобільний застосунок "Приват24". Зараз клієнти не можуть скористатися такою можливістю.

Про це поінформувала пресслужба банку.

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За словами директора Департаменту ринків капіталу "ПриватБанку" Антона Коваленка, банк запустить безготівковий продаж валюти через Приват24 у рамках встановленого Національним банком України (НБУ) ліміту після здійснення необхідних налаштувань сервісу.

"ПриватБанк проводить необхідні налаштування сервісу безготівкового валютообміну з урахуванням вимог регулятора та лімітів проведення операцій для скорішого відновлення послуги купівлі продажу валюти через Приват24", — йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що фінустанова повністю підтримує кроки регулятора щодо подальшої лібералізації валютного ринку та дії спрямовані на мінімізацію множинності обмінного курсу.

ПриватБанк відновить безготівковий продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм, щоб не створити тиску на золотовалютні резерви країни та не зробити потенційного навантаження на ринок у зв'язку з різницею курсів.

Дозвіл на продаж валюти онлайн

З 29 серпня цього року українцям став знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Встановлено щомісячний ліміт у 50 тисяч гривень в еквіваленті у банку.

Проте поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках. Окрім ПриватБанку, здійснити обмін іноземної валюти онлайн неможливо в Райффайзенбанку.

Водночас українці можуть купувати валюту у застосунку Monobank. Курс долара та євро — 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.

Більше про банки

Нагадаємо, раніше у державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. У терміналах самообслуговування знову стали доступні операції з готівковою валютою.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.