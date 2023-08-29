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Продажа безналичной валюты: ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу

29 августа 2023 12:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк рассказал, когда запустит услугу покупки валюты онлайн
Приложение "Приват 24". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, когда станет доступна услуга по покупке иностранной валюты через мобильное приложение "Приват24". Сейчас клиенты не могут воспользоваться такой возможностью.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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По словам директора Департамента рынков капитала "ПриватБанка" Антона Коваленко, банк запустит безналичную продажу валюты через Приват24 в рамках установленного Национальным банком Украины (НБУ) лимита после осуществления необходимых настроек сервиса.

"ПриватБанк производит необходимые настройки сервиса безналичного валютообмена с учетом требований регулятора и лимитов проведения операций для скорейшего возобновления услуги покупки продажи валюты через Приват24", — говорится в сообщении.

Он отметил, что финучреждение полностью поддерживает шаги регулятора по дальнейшей либерализации валютного рынка и действия, направленные на минимизацию множественности обменного курса.

ПриватБанк возобновит безналичную продажу валюты прозрачно и в рамках этических норм, чтобы не создать давление на золотовалютные резервы страны и не сделать потенциальную нагрузку на рынок в связи с разницей курсов.

Разрешение на продажу валюты онлайн

С 29 августа этого года украинцам стал снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Установлен ежемесячный лимит в 50 тысяч гривен в эквиваленте банка.

Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках. Кроме ПриватБанка, осуществить обмен иностранной валюты онлайн невозможно в Райффайзенбанке.

В то же время, украинцы могут покупать валюту в приложении Monobank. Курс доллара и евро — 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

Больше о банках

Напомним, ранее в государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В терминалах самообслуживания снова стали доступны операции с наличной валютой.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

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