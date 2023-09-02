Приват24 тимчасово зупинить свою роботу: в чому причина

Користування застосунком Приват24. Ілюстративне фото: google.com

Сервіси "Приват24" та Приват24 для бізнесу не будуть працювати в ніч на 3 вересня з 00:00 до 05:00. Фахівці проводитимуть комплекс регламентних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

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Крім того, можуть бути затримки щодо роботи інших банківських сервісів.

Для чого проводять такі роботи

"Як завжди, регламентні роботи ми проводимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Та нагадуємо, якщо на цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин. Регламентні роботи потрібні для поліпшення якості та безпеки платежів", — пояснили у повідомленні.

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Нові послуги банку

Раніше у державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, коли стане доступною послуга з купівлі іноземної валюти через мобільний застосунок "Приват24". Зараз клієнти не можуть скористатися такою можливістю.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.