Доллар активно дорожает в августе — известно, что расшатывает курс

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на середину августа 2023 года американская валюта на украинском наличном рынке резко начала дорожать. Эксперты объяснили, что могло расшатать курс.

Об этом говорится в комментарии руководителя службы продаж казначейских продуктов "Банка Авангард" Юрия Крохмаля.

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Что провоцирует усиление доллара

По словам эксперта, курс доллара резко вырос в последние дни, поскольку усилился спрос на валюту в конце лета. Перед приближением осени традиционно увеличивается объем покупки доллара со стороны населения.

Также влияют на курс анонсированные Национальным банком Украины (НБУ) шаги в направлении либерализации валютных ограничений на рынке.

При этом рост курса доллара фиксируется главным образом в небанковских пунктах обмена валют. Стоит валюта в диапазоне от 37,70 до 38,00 грн/долл.

По данным НБУ, украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после роста официального курса доллара год назад.

Так, украинцы приобрели на 125,1 миллиона долларов больше, чем продали. В прошлом месяце граждане продали валюты на 1,38 млрд долларов в эквиваленте, а приобрели на 1,51 млрд долларов в эквиваленте.

В то же время, финансовые аналитики несколько скорректировали прогнозы относительно курса доллара в сторону ухудшения. Ожидается, что в течение следующих 12 месяцев достигнет уровня в 40,26 грн/$.

Сколько сейчас стоит доллар

По информации портала Minfin, в четверг, 17 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах повысился в покупке до 37,75 (+0,16), в продаже — до 37,99 (+0,27).

Наличный курс также усилился: 37,29 (+0,15) (покупка) и 38,07 грн (+0,20) (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ прокомментировали возможность возврата к рыночному курсу американской валюты. Там утверждают, что для отказа от фиксированного курса доллара нужно несколько предпосылок.

Также мы писали, что в НБУ заявили о намерении с 12 августа 2023 смягчить ряд валютных ограничений. Регулятор объяснил основные цели.