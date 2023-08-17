Долар активно дорожчає у серпні — відомо, що розхитує курс

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Станом на середину серпня 2023 року американська валюта на українському готівковому ринку різко почала дорожчати. Експерти пояснили, що могло розхитати курс.

Про це йдеться у коментарі керівника служби продажу казначейських продуктів "Банку Авангард" Юрія Крохмаля.

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Що провокує посилення долара

За словами експерта, курс долара різко зріс останніми днями, оскільки посилився попит на валюту наприкінці літа. Перед наближенням осені традиційно зростає обсяг купівлі долара з боку населення.

Також впливають на курс анонсовані Національним банком України (НБУ) кроки в напрямку лібералізації валютних обмежень на ринку.

При цьому зростання курсу долара фіксують головно у небанківських пунктах обміну валют. Коштує валюта в діапазоні від 37,70 до 38,00 грн/дол.

За даними НБУ, українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після зростання офіційного курсу долара рік тому.

Так, українці придбали на 125,1 мільйона доларів більше, аніж продали. Минулого місяця громадяни продали валюти на 1,38 млрд доларів в еквіваленті, а придбали на 1,51 млрд доларів в еквіваленті.

Водночас фінансові аналітики дещо скоригували прогнози щодо курсу долара у бік погіршення. Очікують, що упродовж наступних 12 місяців досягне рівня у 40,26 грн/$.

Скільки зараз коштує долар

За інформацією порталу Minfin, у четвер, 17 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився у купівлі до 37,75 (+0,16), у продажу — до 37,99 (+0,27).

Готівковий курс також посилився: 37,29 (+0,15) (купівля) та 38,07 грн (+0,20),(продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НБУ прокоментували можливість повернення до ринкового курсу американської валюти. Там стверджують, що для відмови від фіксованого курсу долара необхідно кілька передумов.

Також ми писали, що в НБУ заявили про намір з 12 серпня 2023 року пом'якшити низку валютних обмежень. Регулятор пояснив головні цілі.