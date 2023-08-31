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Льготы для участников боевых действий и членов семей: что важно знать

31 августа 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы для УБД и членов семей — что важно знать
Удостоверение УБД. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство тем, кто сейчас стоит на защите Украины, предоставляет разную помощь и льготы. В частности, на финансовую поддержку имеют право участники боевых действий и их семьи.

О том, какие именно льготы предусмотрены этой категории населения, рассказывают Новини.LIVE.

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Льготы для УБД

По действующему украинскому законодательству, чтобы получить статус участника боевых действий (УБД), нужно быть вовлеченным в военные действия минимум на 30 дней. В то же время, в случае получения ранения, не позволяющего исполнять обязанности, число дней не будут засчитывать при получении участника боевых действий. Независимо от сроков пребывания на фронте, лицу предоставляют статус лица с инвалидностью.

Согласно информации Государственной погранслужбы Украины, лица со статусом УБД имеют право на:

  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках;
  • первоочередную госпитализацию;
  • бесплатное получение лекарств, иммунобиологических препаратов и медицинских изделий;
  • первоочередное бесплатное протезирование зубов;
  • бесплатное лечение в санаториях, получение компенсации за самостоятельно оплаченное лечение;
  • оплату коммунальных услуг со скидкой 75%.
  • получение скидки в 75% на топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Предусмотрено право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, автотранспорта общего пользования в сельской местности, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения, на автобусах пригородного и междугороднего маршрута независимо от расстояния и места жительства УБД.

Также такие лица имеют право на бесплатное пользование раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или междугородным транспортом, или проезд раз в течение года со скидкой в 50%.

Участники боевых действий могут пользоваться при выходе на пенсию или при смене места работы поликлиниками и госпиталями, куда они были прикреплены за предыдущими местами работы, на ежегодное прохождение медицинского обследования и диспансеризацию.

Кроме того, УБД предоставляется возможность:

  • получения пособия по временной нетрудоспособности в размере средней зарплаты;
  • независимо от стажа работы на получение больничных выплат в размере средней зарплаты;
  • использование ежегодного отпуска когда угодно и получение еще 14 дней дополнительного отпуска с сохранением зарплаты;
  • на получение первоочередного права на рабочее место при сокращении штата сотрудников;
  • на досрочный выход на пенсию, при достижении возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, если есть страховой стаж в 25 и 20 лет;
  • на первоочередное право на получение жилья для улучшения жилищных условий, быть первыми в списках на отвод земельных участков для строительства, на первоочередной ремонт;
  • на получение займа на строительство и ремонт домов, приобретение/строительство домов дачного типа;
  • первоочередное вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспорта и их технического обслуживания, в садоводческие товарищества, на покупку материалов для строительства;
  • на оснащение услугами связи и внеочередную установку на льготных условиях. Абонементная плата за телефон для УБД составляет 50% от утвержденных тарифов;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта;
  • внеочередной прием в учреждения соцзащиты населения, а также обслуживание службами соцзащиты населения на дому;
  • с июля 2023 года с участников боевых действий и их семей запрещено взимать просроченную задолженность.

Льготы для семей УБД

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", дети УБД имеют право на льготы на оздоровление и отдых.

Также по месту жительства семей УБД, их детям предусмотрены первоочередные места в школах и садах, детских оздоровительных лагерях.

Дети участников боевых действий и сами УБД могут быть переведены на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического, профессионального высшего образования (дневная форма).

Дети УБД, которые учатся на дневной форме, могут бесплатно или на льготных условиях проживать в общежитиях.

Кроме того, при отсутствии задолженности студенты имеют право на получение социальной стипендии.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638 призван усовершенствовать механизмы денежных выплат.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

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