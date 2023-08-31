Пільги для УБД та членів родин — що важливо знати

Посвідчення УБД. Фото: google.com

Держава тим, хто зараз стоїть на захисті України, надає різну допомогу та пільги. Зокрема, на фінансову підтримку мають право учасники бойових дій (УБД) та їхні родини.

Про те, які саме пільги передбачені цій категорії населення, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Пільги для УБД

За чинним українським законодавством, щоб отримати статус учасника бойових дій (УБД), потрібно бути залученим до воєнних дій мінімум на 30 днів. Водночас, у разі отримання поранення, яке не дозволяє виконувати обов’язки, число днів не будуть зараховувати під час отримання учасника бойових дій. Незалежно від термінів перебування на фронті, особі надають статус особи з інвалідністю.

Відповідно до інформації Державної прикордонслужби України, особи зі статусом УБД мають право на:

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергову госпіталізацію;

безкоштовне отримання ліків, імунобіологічні препарати та медичні вироби;

першочергове безоплатне протезування зубів;

безкоштовне лікування у санаторіях, одержання компенсації за самостійно оплачене лікування;

оплату комунальних послуг зі знижкою у 75%.

отримання знижки в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення.

Передбачене право на безкоштовний проїзд на всіх видах міського пасажирського транспорту, автотранспорту загального користування у сільській місцевості, залізничного і водного транспорту приміського сполучення, на автобусах приміського і міжміського маршрутів незалежно від відстані та місця проживання УБД.

Також такі особи мають право на безкоштовне користування один раз на два роки залізничним, водним, повітряним чи міжміським транспортом, або проїзд раз упродовж року зі знижкою у 50%.

Учасники бойових дій можуть користуватись під час виходу на пенсію чи під час зміни місця роботи поліклініками та шпиталями, куди вони були прикріплені за попередніми місцями роботи, на щорічне проходження медичного обстеження та диспансеризацію.

Окрім того, УБД надається можливість:

отримання допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі середньої зарплати;

незалежно від стажу роботи отримання лікарняних виплат у розмірі середньої зарплати;

використовувати щорічну відпустку будь-коли та отримати ще 14 днів додаткової відпустки зі збереженням зарплатні;

на отримання першочергового права на робоче місце у разі скорочення штату співробітників;

на достроковий вихід на пенсію, досягнувши віку 55 років для чоловіків та 50 років для жінок, якщо є страховий стаж у 25 та 20 років;

на першочергове право з отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими у списках на відведення земельних ділянок для будівництва, на першочерговий ремонт;

на отримання позики на будівництво та ремонт будинків, придбання/будівництво будинків дачного типу;

першочерговий вступ у житлово-будівельні (житлові) кооперативи, кооперативи з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспорту та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на купівлю матеріалів для будівництва;

на оснащення послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах. Абонементна плата за телефон для УБД становить 50% від затверджених тарифів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування;

позачергове влаштовування у заклади соцзахисту населення, а також обслуговування службами соцзахисту населення вдома;

з липня 2023 року з учасників бойових дій та їхніх родин заборонено стягувати протерміновану заборгованість.

Пільги для родин УБД

Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", діти УБД мають право на пільги на оздоровлення та відпочинок.

Також за місцем проживання родин УБД, їхнім дітям передбачені першочергові місця у школах та садках, дитячих оздоровчих таборах.

Діти учасників бойових дій та самі УБД можуть бути переведені на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної, фахової передвищої освіти (денна форма).

Діти УБД, що навчаються на денній формі, можуть безоплатно чи на пільгових умовах проживати у гуртожитках.

Окрім того, у разі відсутності заборгованості студенти мають право на отримання соціальної стипендії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада України (ВРУ) підтримала законопроєкт щодо посилення соціального захисту українських військовослужбовців, поліцейських та інших силовиків. Законопроєкт №9638 покликаний удосконалити механізми грошових виплат.

Також ми писали, грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.