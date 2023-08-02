Проверки пенсионеров — кто может потерять выплаты после верификации

Человек пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине на фоне верификации часть граждан пенсионного возраста лишат выплат. В частности, проверку не пройдут те, кто имеет сфальсифицированные документы, у кого есть статус переселенца без регистрации нового места жительства.

Об этом рассказывает Obozrevatel.

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В Украине до войны социальные выплаты являлись ключевой статьей расходов в государственном бюджете. Сейчас около 400 млрд гривен уходит на эти расходы. В то же время часть суммы выплачивают неправомерно.

Проверки проводят специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Министерства финансов и Министерства социальной политики. Анализируют базы данных, сопоставляют сведения из разных реестров.

Мониторинг проходит постоянно в три этапа:

при обращении за выплатами;

при получении выплат;

три года после того, как выплату отменили.

В частности, получают следующую информацию:

наличие транспортных средств получателя пособия;

документы, предоставленные для получения пособия;

информацию о тех, кто пересек госграницу;

сведения о доходах от налоговых органов;

данные о штрафах, уплачиваемых получателем пособия.

В частности, может оказаться, что гражданин является внутренне перемещенным лицом и не проживает по месту регистрации. Также человек может потерять выплаты, если в течение шести месяцев не снимает деньги с банковской карты, или долгое время находился за границей. В таких случаях государство точно лишит выплат.

Следовательно, могут отменить начисление пенсии в случае:

наличия ошибки в фамилии;

выплаты, полученные по сфальсифицированным документам;

гражданин длительное время проживал за границей;

не получал выплату полгода;

переселенец, сменивший место жительства.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", — говорится в обновленном законодательстве.

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Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.