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Проверки пенсионеров: кто может потерять выплаты после верификации

2 августа 2023 07:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Проверки пенсионеров — кто может потерять выплаты после верификации
Человек пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне верификации часть граждан пенсионного возраста лишат выплат. В частности, проверку не пройдут те, кто имеет сфальсифицированные документы, у кого есть статус переселенца без регистрации нового места жительства.

Об этом рассказывает Obozrevatel.

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В Украине до войны социальные выплаты являлись ключевой статьей расходов в государственном бюджете. Сейчас около 400 млрд гривен уходит на эти расходы. В то же время часть суммы выплачивают неправомерно.

Проверки проводят специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Министерства финансов и Министерства социальной политики. Анализируют базы данных, сопоставляют сведения из разных реестров.

Мониторинг проходит постоянно в три этапа:

  • при обращении за выплатами;
  • при получении выплат;
  • три года после того, как выплату отменили.

В частности, получают следующую информацию:

  • наличие транспортных средств получателя пособия;
  • документы, предоставленные для получения пособия;
  • информацию о тех, кто пересек госграницу;
  • сведения о доходах от налоговых органов;
  • данные о штрафах, уплачиваемых получателем пособия.

В частности, может оказаться, что гражданин является внутренне перемещенным лицом и не проживает по месту регистрации. Также человек может потерять выплаты, если в течение шести месяцев не снимает деньги с банковской карты, или долгое время находился за границей. В таких случаях государство точно лишит выплат.

Следовательно, могут отменить начисление пенсии в случае:

  • наличия ошибки в фамилии;
  • выплаты, полученные по сфальсифицированным документам;
  • гражданин длительное время проживал за границей;
  • не получал выплату полгода;
  • переселенец, сменивший место жительства.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", говорится в обновленном законодательстве.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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