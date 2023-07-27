Пенсії в Україні — що треба знати особам з інвалідністю І групи

Українські громадяни у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про пенсії з інвалідності для першої групи. Зокрема, чи варто чекати нового перерахунку виплат.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Пенсія з інвалідності для першої групи

Як зазначається, для визначення розміру пенсії з інвалідності враховують два основні показники:

групу інвалідності громадянина;

відсоток від розміру пенсії, згідно з віком.

Відсоток виплат відповідає групі інвалідності, яку призначили особі:

перша група — 100% від пенсії призначеної за віком;

друга група — 90%;

третя група — 50%.

У 2023 році мінімальною сумою надбавки, яку можуть нарахувати особі з інвалідністю першої групи є 2,3 тис. гривень. Відповідно до останніх даних, найбільшою сумою пенсії для такої категорії людей є 13,6 тис. гривень. Друга та третя групи отримують 10,98 тис. гривні та 7,53 тис. гривні, відповідно.

Жертви Чорнобильської катастрофи належать до першої групи. Їм передбачені виплати у 6,84 тис. гривень. Ліквідаторам — щонайменше 13,37 тис. гривень.

ПФУ для розрахунку таких пенсій бере до уваги різні деталі, зокрема такі обставини як характер отримання інвалідності, тяжкість та фізичні можливості.

Чи підвищать виплати з інвалідності

В Україні індексацію пенсій провели останній раз у березні 2023 року, тому більше підвищення виплат не буде.

Деяким пенсіонерам нададуть надбавки. Йдеться про осіб, що мають особливі заслуги перед державою. Цій категорії громадян нададуть спеціальні виплати, присвячені до Дня Незалежності.

Розміри виплат громадянам у серпні 2023 року варіюватимуться у межах від 450 грн до 3,1 тис. грн.

Разові доплати отримають такі категорії громадян:

люди з інвалідністю (І -ІІІ група) внаслідок війни;

постраждалі учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

люди, які мають особливі відзнаки та нагороди перед державою;

члени родин загиблих військових та громадян, що до них прирівнюються;

учасники бойових дій в Україні.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.