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Доплаты к пенсии в августе: что нужно знать лицам с инвалидностью I группы

27 июля 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — что нужно знать лицам с инвалидностью I группы
Украинские граждане в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о пенсиях по инвалидности для первой группы. В частности, стоит ли ждать нового пересчета выплат.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Пенсия по инвалидности для первой группы

Как отмечается, для определения размера пенсии по инвалидности учитывают два основных показателя:

  • группу инвалидности гражданина;
  • процент от размера пенсии, согласно возрасту.

Процент выплат соответствует группе инвалидности, назначенной лицу:

  • первая группа — 100% от пенсии назначенной по возрасту;
  • вторая группа — 90%;
  • третья группа — 50%.

В 2023 году минимальной суммой надбавки, которую могут начислить лицу с инвалидностью первой группы, является 2,3 тыс. гривен. Согласно последним данным, самой большой суммой пенсии для такой категории людей является 13,6 тыс. гривен. Вторая и третья группы получают 10,98 тыс. гривен и 7,53 тыс. гривен соответственно.

Жертвы Чернобыльской катастрофы принадлежат к первой группе. Им предусмотрены выплаты в 6,84 тыс. гривен. Ликвидаторам — не менее 13,37 тыс. гривен.

ПФУ для расчета таких пенсий принимают во внимание различные детали, в частности, такие обстоятельства как характер получения инвалидности, тяжесть и физические возможности.

Повысят ли выплаты по инвалидности

В Украине индексацию пенсий провели в последний раз в марте 2023 года, поэтому больше повышения выплат не будет.

Некоторым пенсионерам предоставят надбавки. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед государством. Этой категории граждан будут предоставлены специальные выплаты, посвященные Дню Независимости.

Размеры выплат гражданам в августе 2023 года будут варьироваться в пределах от 450 до 3,1 тыс. грн.

Разовые доплаты получат следующие категории граждан:

  • люди с инвалидностью (I-III группа) в результате войны;
  • пострадавшие участники боевых действий;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • люди, имеющие особые знаки отличия и награды перед государством;
  • члены семей погибших военных и приравнивающихся к ним граждан;
  • участники боевых действий в Украине.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

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