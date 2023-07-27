Пенсии в Украине — что нужно знать лицам с инвалидностью I группы

Доплаты к пенсии в августе: что нужно знать лицам с инвалидностью I группы
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о пенсиях по инвалидности для первой группы. В частности, стоит ли ждать нового пересчета выплат.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Пенсия по инвалидности для первой группы
Как отмечается, для определения размера пенсии по инвалидности учитывают два основных показателя:
- группу инвалидности гражданина;
- процент от размера пенсии, согласно возрасту.
Процент выплат соответствует группе инвалидности, назначенной лицу:
- первая группа — 100% от пенсии назначенной по возрасту;
- вторая группа — 90%;
- третья группа — 50%.
В 2023 году минимальной суммой надбавки, которую могут начислить лицу с инвалидностью первой группы, является 2,3 тыс. гривен. Согласно последним данным, самой большой суммой пенсии для такой категории людей является 13,6 тыс. гривен. Вторая и третья группы получают 10,98 тыс. гривен и 7,53 тыс. гривен соответственно.
Жертвы Чернобыльской катастрофы принадлежат к первой группе. Им предусмотрены выплаты в 6,84 тыс. гривен. Ликвидаторам — не менее 13,37 тыс. гривен.
ПФУ для расчета таких пенсий принимают во внимание различные детали, в частности, такие обстоятельства как характер получения инвалидности, тяжесть и физические возможности.
Повысят ли выплаты по инвалидности
В Украине индексацию пенсий провели в последний раз в марте 2023 года, поэтому больше повышения выплат не будет.
Некоторым пенсионерам предоставят надбавки. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед государством. Этой категории граждан будут предоставлены специальные выплаты, посвященные Дню Независимости.
Размеры выплат гражданам в августе 2023 года будут варьироваться в пределах от 450 до 3,1 тыс. грн.
Разовые доплаты получат следующие категории граждан:
- люди с инвалидностью (I-III группа) в результате войны;
- пострадавшие участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- люди, имеющие особые знаки отличия и награды перед государством;
- члены семей погибших военных и приравнивающихся к ним граждан;
- участники боевых действий в Украине.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.
Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.