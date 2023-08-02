Перевірки пенсіонерів — хто може втратити виплати після верифікації

Людина пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні на тлі здійснення верифікації частину громадян пенсійного віку позбавлять виплат. Зокрема, перевірку не пройдуть ті, хто мають сфальсифіковані документи, у кого є статус переселенця без реєстрації нового місця проживання.

Про це розповідає Obozrevatel.

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Перевірки за держреєстрами

В Україні до війни соціальні виплати були ключовою статтею видатків у державному бюджеті. Нині близько 400 млрд гривень йде на ці витрати. Водночас, частину суми виплачують неправомірно.

Перевірки спільно проводять фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ), Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики. Аналізують бази даних, зіставляють відомості з різних реєстрів.

Моніторинг відбувається постійно у три етапи:

під час звернення за виплатами;

під час отримання виплат;

упродовж трьох років після того, як виплату скасували.

Зокрема, отримають таку інформацію:

наявність транспортних засобів отримувача допомоги;

документи, надані для отримання допомоги;

інформацію про тих, хто перетнув держкордон;

відомості про доходи від податкових органів;

дані про штрафи, які сплачував отримувач допомоги.

Зокрема, може виявитися, що громадян є внутрішньо переміщеною особою і не проживає за місцем реєстрації. Також людина може втратити виплати, якщо протягом шести місяців не знімала гроші з банківської карти, або ж довгий час перебувала за кордоном. У таких випадках держава точно позбавить виплат.

Відтак, можуть скасувати нарахування пенсії у разі:

наявності помилки у прізвищі;

виплати, отримані за сфальсифікованими документами;

громадянин тривалий час проживав за кордоном;

не отримував виплату пів року;

переселенець, який змінив місце проживання.

"Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", — йдеться в оновленому законодавстві.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.