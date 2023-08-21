Пенсии в Украине — что важно знать военнослужащим

Украинские бойцы. Фото: google.com

Украинские военнослужащие даже после получения инвалидности, прохождения лечения и реабилитации могут оставаться на службе. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, на какую пенсию имеют право такие военные.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Пенсии военных с инвалидностью

В Пенсионном фонде отметили, что лица, которым установлена инвалидность, в частности, в результате войны, при выполнении условий, прописанных в законодательстве, имеют право на пенсию по инвалидности. Об условиях назначения соответствующих пенсий говорится в законах:

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц";

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При этом право на "страховую" пенсию по инвалидности зависит от продолжительности полученного стажа на момент наступления инвалидности или на дату обращения за пенсией в зависимости от установленной группы инвалидности.

В частности, пенсию по инвалидности третьей группы назначают (в том числе во время пребывания на службе) при наличии у лица стажа от 1 до 15 лет (длительность стажа зависит от возраста, когда была установлена инвалидность).

По "военному" закону, пенсию по инвалидности назначают после увольнения со службы на основе заявления и комплекта документов, которые подают уполномоченные органы силовых ведомств.

Размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны третьей группы (независимо от законов, согласно которым назначена) не может быть ниже 360% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность (ПМ). С 1 января 2022 это 7534 грн (2093 грн х 360%).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине законодательство предусматривает всевозможные денежные выплаты военнослужащим. В частности, средства выплачиваются в случае увольнения с военной службы.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.