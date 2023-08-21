Пенсії в Україні — що важливо знати військовослужбовцям

Українські бійці. Фото: google.com

Українські військовослужбовці навіть після отримання інвалідності, проходження лікування та реабілітації можуть продовжувати залишатися на службі. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, на яку пенсію мають право такі військові.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Пенсії військових з інвалідністю

У Пенсійному фонді зазначили, що особи, яким встановлена інвалідність, зокрема внаслідок війни, під час виконання умов, прописаних у законодавстві, мають право на пенсію за інвалідністю. Про умови призначення відповідних пенсій йдеться у законах:

"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб";

"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

При цьому право на "страхову" пенсію за інвалідністю залежить від тривалості отриманого стажу на час настання інвалідності чи на дату звернення за пенсією залежно від встановленої групи інвалідності.

Зокрема, пенсію за інвалідністю третьої групи призначають (у тому числі під час перебування на службі) у разі наявності у особи стажу від 1 до 15 років (тривалість стажу залежить від віку, коли була встановлена інвалідність).

За "військовим" законом, пенсію з інвалідності призначають після звільнення зі служби на основі заяви та комплекту документів, які подають уповноважені органи силових відомств.

Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи (незалежно від законів, відповідно до яких призначена) не може бути нижчим за 360% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність (ПМ). З 1 січня 2022 року це 7534 грн (2093 грн х 360%).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні законодавство передбачає різноманітні грошові виплати військовослужбовцям. Зокрема, кошти виплачують у разі звільнення з військової служби.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.