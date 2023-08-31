Пенсии в Украине в 2023 году — стоит ли ждать новых повышений

Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине в течение 2023 года для подавляющего большинства пожилых граждан пересчитали пенсии. Больше всего выросли выплаты у бывших народных депутатов — в среднем на 1,45 тыс. грн.

Новини.LIVE рассказывают, стоит ли рассчитывать на новые повышения до конца года.

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По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), за год размер средней пенсии вырос на 20% (874 грн), до 5,31 тыс. гривен.

Однако не всем удалось получить именно такой размер надбавки к выплатам. В частности, граждане, которые вышли на заслуженный отдых в 2020-22 годах, получили в виде надбавки 100 гривен.

Наибольшие доплаты в рамках индексации получили бывшие политики — в среднем на 1,45 тыс. грн, бывшие госслужащие — 1 тыс. грн, экс-работники органов местного самоуправления — 634 грн, бывшие ученые — 422 грн больше.

Выплаты проводились в несколько этапов, в марте, июне и июле.

За этот год в стране стало меньше на 223 тысячи пенсионеров, до 10,5 миллионов человек. Однако число тех, кто получает большие выплаты, возросло.

По данным ПФУ, такие выплаты начисляли гражданам:

1,1 млн человек (10,4%) — более 10 тыс. грн;

2,45 млн человек (23,2%) — от 5 до 10 тыс. грн;

1,59 млн человек (15%) — от 4 до 5 тыс. грн;

2,24 млн человек (21,3%) — от 3 до 4 тыс. грн;

3,1 млн человек (42,7%) — от 2 до 3 тыс. грн;

63,6 тыс. человек (0,7%) — до 2 тыс. грн.

Последняя категория — граждане, находящиеся на полном государственном содержании, например в домах престарелых. Большая часть выплат уходит на их содержание.

Вырастут пенсии

В дальнейшем в 2023 году на фоне войны процесс повышения пенсий был поставлен на паузу. Осталось рассчитывать только на доплаты по возрасту 70, 75 и 80 лет. До конца года тем, кому исполнится столько, смогут получить:

пенсионеры, достигшие 80 лет и выше, получат дополнительно по 570 грн;

гражданам, возраст которых 75-80 лет, доплатят 456 грн.;

пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет — 300 грн.

Однако обещают с 2024 года сдвинуть ситуацию с места. В предложениях Минфина к проекту бюджета заложили следующие показатели:

2024 год — уровень минимальной пенсии составит 2361 гривну, то есть повысится на 268 гривен (на 12,8%);

2025 год — повысят до 2573 гривен;

2026 год — до 2774 гривен.

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Напомним, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали о выплатах, на которые имеют право военнослужащие на заслуженном отдыхе. Пенсии для силовиков разнятся по виду и размеру.