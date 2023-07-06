Пенсії для військовослужбовців — види та розміри виплат

Українські військові ЗСУ. Фото: google.com

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

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Види пенсії для військових

В Україні військові за наявності вислуги на військовій службі мають право на пенсійні виплати за вислугу років, відповідно до закону № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

До таких військових належать особи, які перебували на службі:

у Міністерстві внутрішніх справ;

у Національній поліції;

у Національному антикорупційному бюро;

у Службі судової охорони;

у Державній пожежній охороні;

у Держслужбі спеціального зв’язку та захисту інформації;

в органах і підрозділах цивільного захисту;

у Податковій міліції;

у Бюро економічної безпеки України;

у Державній кримінально-виконавчій службі;

інші особи, які мають право на пенсію за законом № 2262-XII.

Головною умовою для призначення такої пенсії є звільнення зі служби.

Для них передбачені три види пенсійних виплат:

за вислугу років (незалежно від віку військового, якщо є вислуга у 25 років і більше;

досягнення на дату звільнення зі служби 45-річного віку (25 років і більше стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців була військова служба/служба в органах МВС);

за інвалідністю (отримана під час служби незалежно від віку);

у разі втрати годувальника (призначають непрацездатним членам родини, які утримував військовий, дітям, батькам, дружині або чоловікові).

Розміри пенсій військових

Пенсії військових обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, враховуючи:

оклади за посадою;

військове звання;

процентну надбавку за вислугу років;

додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від виду:

за вислугу років — частка у 50-70% від грошового забезпечення, залежно від терміну вислуги;

за інвалідністю — частка 40-100% грошового забезпечення, зважаючи на групу та причину інвалідності;

у разі втрати годувальника — частка 30-70% на одного утриманця, з огляду на причину смерті.

Заяви на призначення пенсії за вислугу років та з інвалідності громадяни, звільнені зі служби, мають подавати в органи ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.

Заяви на пенсію у разі втрати годувальника можна подавати через портал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням.

Джерело: ПФУ

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Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.