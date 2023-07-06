Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Пенсії для військовослужбовців: які є види та розміри виплат arrow

Пенсії для військовослужбовців: які є види та розміри виплат

6 липня 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії для військовослужбовців — види та розміри виплат
Українські військові ЗСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.

Читайте також:

Види пенсії для військових

В Україні військові за наявності вислуги на військовій службі мають право на пенсійні виплати за вислугу років, відповідно до закону № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

До таких військових належать особи, які перебували на службі:

  • у Міністерстві внутрішніх справ;
  • у Національній поліції;
  • у Національному антикорупційному бюро;
  • у Службі судової охорони;
  • у Державній пожежній охороні;
  • у Держслужбі спеціального зв’язку та захисту інформації;  
  • в органах і підрозділах цивільного захисту;
  • у Податковій міліції;
  • у Бюро економічної безпеки України;
  • у Державній кримінально-виконавчій службі;
  • інші особи, які мають право на пенсію за законом № 2262-XII.

Головною умовою для призначення такої пенсії є звільнення зі служби.

Для них передбачені три види пенсійних виплат:

  • за вислугу років (незалежно від віку військового, якщо є вислуга у 25 років і більше;
  • досягнення на дату звільнення зі служби 45-річного віку (25 років і більше стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців була військова служба/служба в органах МВС);
  • за інвалідністю (отримана під час служби незалежно від віку);
  • у разі втрати годувальника (призначають непрацездатним членам родини, які утримував військовий, дітям, батькам,  дружині або чоловікові).

Розміри пенсій військових

Пенсії військових обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, враховуючи:

  • оклади за посадою;
  • військове звання;
  • процентну надбавку за вислугу років;
  • додаткові види грошового забезпечення.

Розміри пенсій залежно від виду:

  • за вислугу років — частка у 50-70% від грошового забезпечення, залежно від терміну вислуги;
  • за інвалідністю — частка 40-100% грошового забезпечення, зважаючи на групу та причину інвалідності;
  • у разі втрати годувальника — частка 30-70% на одного утриманця, з огляду на причину смерті.

Заяви на призначення пенсії за вислугу років та з інвалідності громадяни, звільнені зі служби, мають подавати в органи ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.

Заяви на пенсію у разі втрати годувальника можна подавати через портал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням.

пенсії
Джерело: ПФУ

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз