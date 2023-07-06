Пенсії для військовослужбовців — види та розміри виплат

Пенсії для військовослужбовців: які є види та розміри виплат
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.
Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь ПФУ.
Види пенсії для військових
В Україні військові за наявності вислуги на військовій службі мають право на пенсійні виплати за вислугу років, відповідно до закону № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
До таких військових належать особи, які перебували на службі:
- у Міністерстві внутрішніх справ;
- у Національній поліції;
- у Національному антикорупційному бюро;
- у Службі судової охорони;
- у Державній пожежній охороні;
- у Держслужбі спеціального зв’язку та захисту інформації;
- в органах і підрозділах цивільного захисту;
- у Податковій міліції;
- у Бюро економічної безпеки України;
- у Державній кримінально-виконавчій службі;
- інші особи, які мають право на пенсію за законом № 2262-XII.
Головною умовою для призначення такої пенсії є звільнення зі служби.
Для них передбачені три види пенсійних виплат:
- за вислугу років (незалежно від віку військового, якщо є вислуга у 25 років і більше;
- досягнення на дату звільнення зі служби 45-річного віку (25 років і більше стажу, з яких не менше 12 років 6 місяців була військова служба/служба в органах МВС);
- за інвалідністю (отримана під час служби незалежно від віку);
- у разі втрати годувальника (призначають непрацездатним членам родини, які утримував військовий, дітям, батькам, дружині або чоловікові).
Розміри пенсій військових
Пенсії військових обчислюють на основі розміру грошового забезпечення, враховуючи:
- оклади за посадою;
- військове звання;
- процентну надбавку за вислугу років;
- додаткові види грошового забезпечення.
Розміри пенсій залежно від виду:
- за вислугу років — частка у 50-70% від грошового забезпечення, залежно від терміну вислуги;
- за інвалідністю — частка 40-100% грошового забезпечення, зважаючи на групу та причину інвалідності;
- у разі втрати годувальника — частка 30-70% на одного утриманця, з огляду на причину смерті.
Заяви на призначення пенсії за вислугу років та з інвалідності громадяни, звільнені зі служби, мають подавати в органи ПФУ через уповноважені структурні підрозділи.
Заяви на пенсію у разі втрати годувальника можна подавати через портал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням.
Більше про пенсії
Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.
Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.