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Пенсии для военнослужащих: какие виды и размеры выплат

6 июля 2023 06:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии для военнослужащих — виды и размеры выплат
Украинские военные ВСУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о выплатах, на которые имеют право военнослужащие на заслуженном отдыхе. Пенсии для силовиков разнятся по виду и размеру.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.

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Виды пенсии для военных

В Украине военные при наличии выслуги на военной службе имеют право на пенсионные выплаты за выслугу лет, согласно закону № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

К таким военным относятся лица, находившиеся на службе:

  • в Министерстве внутренних дел;
  • в Национальной полиции;
  • в Национальном антикоррупционном бюро;
  • в Службе судебной охраны;
  • в Государственной пожарной охране;
  • в Госслужбе специальной связи и защиты;
  • в органах и подразделениях гражданской защиты;
  • в Налоговой милиции;
  • в Бюро экономической безопасности Украины;
  • в Государственной уголовно-исполнительной службе;
  • другие лица, имеющие право на пенсию по закону №2262-XII.

Главным условием для назначения такой пенсии является увольнение со службы.

Для них предусмотрены три вида пенсионных выплат:

  • за выслугу лет (независимо от возраста военного, если есть выслуга в возрасте 25 лет и старше);
  • достижение на дату увольнения со службы 45-летнего возраста (25 лет и более стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев была военная служба/служба в органах МВД);
  • по инвалидности (полученная во время службы независимо от возраста);
  • в случае потери кормильца (назначают нетрудоспособным членам семьи, которых содержал военный, детям, родителям, жене или мужу).

Размеры пенсий военных

Пенсии военных вычисляют на основе размера денежного довольствия, учитывая:

  • оклады по должности;
  • воинское звание;
  • процентную надбавку за выслугу лет;
  • дополнительные виды денежного довольствия.

Размеры пенсий в зависимости от вида:

  • за выслугу лет — доля в 50-70% от денежного довольствия, в зависимости от срока выслуги;
  • по инвалидности — доля 40-100% денежного довольствия, учитывая группу и причину инвалидности;
  • в случае потери кормильца — доля 30-70% на одного человека, которого содержал, учитывая причину смерти.

Заявления на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности граждане, уволенные со службы, должны подавать в органы ПФУ через уполномоченные структурные подразделения.

Заявления на пенсию при потере кормильца можно подавать через портал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке.

пенсии
Источник: ПФУ

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.

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