Пенсии для военнослужащих — виды и размеры выплат

Пенсии для военнослужащих: какие виды и размеры выплат
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о выплатах, на которые имеют право военнослужащие на заслуженном отдыхе. Пенсии для силовиков разнятся по виду и размеру.
Об этом говорится в сообщении одного из управлений ПФУ.
Виды пенсии для военных
В Украине военные при наличии выслуги на военной службе имеют право на пенсионные выплаты за выслугу лет, согласно закону № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
К таким военным относятся лица, находившиеся на службе:
- в Министерстве внутренних дел;
- в Национальной полиции;
- в Национальном антикоррупционном бюро;
- в Службе судебной охраны;
- в Государственной пожарной охране;
- в Госслужбе специальной связи и защиты;
- в органах и подразделениях гражданской защиты;
- в Налоговой милиции;
- в Бюро экономической безопасности Украины;
- в Государственной уголовно-исполнительной службе;
- другие лица, имеющие право на пенсию по закону №2262-XII.
Главным условием для назначения такой пенсии является увольнение со службы.
Для них предусмотрены три вида пенсионных выплат:
- за выслугу лет (независимо от возраста военного, если есть выслуга в возрасте 25 лет и старше);
- достижение на дату увольнения со службы 45-летнего возраста (25 лет и более стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев была военная служба/служба в органах МВД);
- по инвалидности (полученная во время службы независимо от возраста);
- в случае потери кормильца (назначают нетрудоспособным членам семьи, которых содержал военный, детям, родителям, жене или мужу).
Размеры пенсий военных
Пенсии военных вычисляют на основе размера денежного довольствия, учитывая:
- оклады по должности;
- воинское звание;
- процентную надбавку за выслугу лет;
- дополнительные виды денежного довольствия.
Размеры пенсий в зависимости от вида:
- за выслугу лет — доля в 50-70% от денежного довольствия, в зависимости от срока выслуги;
- по инвалидности — доля 40-100% денежного довольствия, учитывая группу и причину инвалидности;
- в случае потери кормильца — доля 30-70% на одного человека, которого содержал, учитывая причину смерти.
Заявления на назначение пенсии за выслугу лет и по инвалидности граждане, уволенные со службы, должны подавать в органы ПФУ через уполномоченные структурные подразделения.
Заявления на пенсию при потере кормильца можно подавать через портал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.
Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.