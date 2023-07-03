Пенсії українців за кордоном та в окупації — важливі зміни

Грошові кошти у руках. Фото: google.com

Український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.

Про це йдеться на порталі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Пенсії українців за кордоном та в окупації

Як зазначають у Мінреінтеграції, документ регулює питання:

виплати пенсійних коштів українцям, які проживають на окупованих територіях, і тим, що виїхали на підконтрольну територію;

виплати пенсій громадянам, які тимчасово проживають за кордоном.

Як уточнюють у міністерстві, для громадян із окупованих територій передбачено, що виплати українських пенсій здійснюються за умови, що вони не отримують пенсії від російських органів пенсійного забезпечення.

"Оскільки обмін інформацією між Україною та Росією наразі неможливий, пропонується запровадити декларативний принцип. Поновлення та виплати пенсій будуть здійснюватися на підставі заяви, в якій особа повідомить про неодержання пенсії від Російської Федерації", — пояснюють у відомстві.

Водночас громадянам літнього віку, які вимушено перебувають за кордоном, пенсійні кошти виплачуватимуть на банківські рахунки, відкриті в українських фінустановах. Для цього необхідно буде щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Згідно із законопроєктом, фізична ідентифікація громадян може відбуватися дистанційно. Підтвердити дані можна:

перший варіант — за допомогою "Дія.Підпису (Дія ID)" в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

другий варіант — шляхом надання посвідчення нового місця проживання консульським посадовцем.

Право на виплату шести пенсій

Також пенсіонери, які лише планують виїхати за кордон, можуть отримати одразу шість пенсій. Для цього потрібно написати відповідну заяву в управління ПФУ.

Відповідний порядок виплати пенсійних коштів у разі виїзду за межі країни визначений ст. 47, 51 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на одноразову виплату у розмірі десяти пенсій. Держава гарантує додаткову виплату лише деяким категоріям осіб.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.