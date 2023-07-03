Пенсии украинцев за границей и в оккупации — важные изменения

Денежные средства в руках. Фото: google.com

Украинское правительство приняло законодательную инициативу по пенсионным выплатам гражданам со временно оккупированных территорий и тех, кто вынужденно живет за пределами страны. В законопроекте прописаны условия, при которых будут производиться выплаты.

Об этом говорится на портале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Пенсии украинцев за границей и в оккупации

Как отмечают в Минреинтеграции, документ регулирует вопросы:

выплаты пенсионных средств украинцам, проживающим на оккупированных территориях, и выехавшим на подконтрольную территорию;

выплаты пенсий гражданам, временно проживающим за границей.

Как уточняют в министерстве, для граждан с оккупированных территорий предусмотрено, что выплаты украинских пенсий производятся при условии, что они не получают пенсии от российских органов пенсионного обеспечения.

"Поскольку обмен информацией между Украиной и Россией пока невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут осуществляться на основании заявления, в котором лицо сообщит о неполучении пенсии от Российской Федерации", — объясняют в ведомстве.

В то же время гражданам пожилого возраста, вынужденно находящимся за границей, пенсионные средства будут выплачиваться на банковские счета, открытые в украинских финучреждениях. Для этого необходимо ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию.

Согласно законопроекту, физическая идентификация граждан может происходить дистанционно. Подтвердить данные можно:

первый вариант — с помощью "Дія. Підпису (Дія ID)" в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

второй вариант — путем предоставления удостоверения нового места жительства консульским должностным лицом.

Право на выплату шести пенсий

Также пенсионеры, которые только планируют уехать за границу, могут получить сразу шесть пенсий. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в управление ПФУ.

Соответствующий порядок выплаты пенсионных средств при выезде за пределы страны определен ст. 47, 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на единовременную выплату в размере десяти пенсий. Государство гарантирует дополнительную выплату только некоторым категориям лиц.

Также мы сообщали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.