Пенсії в Україні у 2023 році — чи варто чекати на нові підвищення

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні упродовж 2023 року для переважної більшості літніх громадян перерахували пенсії. Найбільше зросли виплати у колишніх народних депутатів — у середньому на 1,45 тис. грн.

Новини.LIVE розповідають, чи варто розраховувати на нові підвищення до кінця року.

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За інформацією Пенсійного фонду Україні (ПФУ), за рік розмір середньої пенсії зріс на 20% (874 грн), до 5,31 тис. гривень.

Однак не всім пощастило отримати саме такий розмір надбавки до виплат. Зокрема, ті громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок у 2020-22 роках, отримали у вигляді надбавки 100 гривень.

Найбільші доплати в рамках індексації отримали колишні політики — у середньому на 1,45 тис. грн, колишні держслужбовці — 1 тис. грн, експрацівники органів місцевого самоврядування — 634 грн, колишні науковці — 422 грн більше.

Виплати проводили у кілька етапів, у березні, червні та липні.

За цей рік в країні поменшало на 223 тисяч пенсіонерів, до 10,5 мільйонів осіб. Однак число тих, хто отримує більші виплати, зросло.

За даними ПФУ, такі виплати нараховували громадянам:

1,1 млн осіб (10,4%) — понад 10 тис. грн;

2,45 млн осіб (23,2%) — від 5 до 10 тис. грн;

1,59 млн осіб (15%) — від 4 до 5 тис. грн;

2,24 млн осіб (21,3%) — від 3 до 4 тис. грн;

3,1 млн осіб (42,7%) — від 2 до 3 тис. грн;

63,6 тис. осіб (0,7%) — до 2 тис. грн.

Остання категорія — громадяни, які перебувають на повному державному утриманні, наприклад у будинках для осіб похилого віку. Більша частина виплат іде на їх утримання.

Чи зростуть пенсії

Надалі у 2023 році на тлі війни процес підвищень пенсій поставили на паузу. Залишилося розраховувати тільки доплати за віком 70, 75 та 80 років. До кінця року тим, кому виповниться стільки, зможуть отримати:

пенсіонери, які досягли 80 років і вище, отримають додатково по 570 грн;

громадянам, вік яких 75−80 років, доплатять 456 грн;

пенсіонери віком від 70 до 75 років — 300 грн.

Проте обіцяють з 2024 року зрушити ситуацію з місця. У пропозиціях Мінфіну до проєкту бюджету заклали такі показники:

2024 рік — рівень мінімальної пенсії становитиме 2361 гривню, тобто підвищиться на 268 гривень (на 12,8%);

2025 рік — підвищать до 2573 гривень;

2026 рік — до 2774 гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли про виплати, на які мають право військовослужбовці на заслуженому відпочинку. Пенсії для силовиків різняться за видом та розміром.