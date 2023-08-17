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Пенсионерам ежемесячно будут прибавлять по 4 тыс. грн: кому повезет

17 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсионеры будут ежемесячно получать по 4 тыс. грн дополнительно — кто имеет право
Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые пенсионеры ежемесячно начнут получать дополнительно по 4,2 тысячи гривен. Доплаты предусмотрены обновленным законодательством, которое вступило в силу 1 июля 2023 года.

Об этом рассказали в пресс-центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, выплаты получат не все. Доплаты начислят лицам, признанным борцами за независимость страны, которых осудил коммунистический режим за собственные убеждения.

"Им увеличат выплаты на 4,2 тыс. гривен ежемесячно", — сообщают в фонде.

В Пенсионном фонде объясняют, что в стране вступили в силу изменения к законам, регулирующие вопросы социальной защиты борцов за независимость страны в 20 веке:

  • "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
  • "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Известно, что такую пенсию будут индексировать ежегодно в марте, с 2024 года и далее, поэтому вышеуказанный размер будет расти.

В ПФУ отмечают, что пенсию за особые заслуги будут назначать со дня обращения или с даты получения права на нее, если человек обратился не позднее 12 месяцев с даты получения соответствующего права. Однако тоже не раньше 1 июля 2023 года. Основанием является подтверждающая справка региональной комиссии областной госадминистрации, где указан соответствующий статус гражданина.

При этом другим категориям лиц, также имеющих особые заслуги перед Украиной, назначат прибавку в диапазоне от 23% до 40% уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в стране.

Примечательно, что некоторым категориям граждан отменили пенсии за особые заслуги. Так, в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" исчезли статьи, которые определяли советские звания и ордена основой для назначения новых пенсий.

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Напомним, в Украине граждане пенсионного возраста получат повышение в размере 0,5 тыс. грн. в августе 2023 года. Такая доплата предусматривается только для одной категории — нуждающихся в уходе.

Также мы писали, что в Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.

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