Пенсіонери щомісяця отримуватимуть по 4 тис. грн додатково — хто має право

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com

В Україні деякі пенсіонери щомісячно почнуть отримувати додатково по 4,2 тисячі гривень. Доплати передбачені оновленим законодавством, яке набуло чинності з 1 липня 2023 року.

Про це розповіли у пресцентрі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, виплати отримають не всі. Доплати нарахують особам, визнаним борцями за незалежність країни, котрих комуністичний режим засудив за власні переконання.

"Їм збільшать виплати на 4,2 тис. гривень щомісяця", — повідомляють у фонді.

У Пенсійному фонді пояснюють, що в країні набули чинності зміни до законів, які регулюють питання соціального захисту борців за незалежність країни у 20 столітті:

"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

"Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

Відомо, що таку пенсію індексуватимуть щорічно у березні, з 2024 року і надалі, тому вищевказаний розмір зростатиме.

У ПФУ зауважують, що пенсію за особливі заслуги призначатимуть з дня звернення чи з дати отримання права на неї, якщо людина звернулась не пізніше ніж за 12 місяців з дати набуття відповідного права. Проте теж не раніше 1 липня 2023 року. Підставою є підтверджуюча довідка регіональної комісії обласної держадміністрації, де вказано відповідний статус громадянина.

При цьому іншим категоріям осіб, які також мають особливі заслуги перед Україною, призначать надбавку у діапазоні від 23% до 40% рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб в країні.

Примітно, що деяким категоріям громадян скасували пенсії за особливі заслуги. Так, у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" зникли статті, які визначали радянські звання та ордени основою для призначення нових пенсій.

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Нагадаємо, в Україні громадяни пенсійного віку отримають підвищення у розмірі 0,5 тис. грн у серпні 2023 року. Така доплата передбачається тільки для однієї категорії — тих, хто потребує догляду.

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