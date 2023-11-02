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Пенсия по инвалидности – кому и на каких условиях назначается

2 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсия по инвалидности – кто и сколько может получать
Женщина с инвалидом в коляске. Фото: Unsplash
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа.

Об этом идет речь в разъяснении Министерства социальной политики Украины.

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Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Лица, которым установлена инвалидность, имеют право на пенсию в зависимости от группы инвалидности при наличии такого страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией:
для лиц с инвалидностью I группы:

  • до достижения лицом 25 лет включительно — 1 год;
  • от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 2 года;
  • от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 3 года;
  • от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно — 4 года;
  • от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 5 лет;
  • от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно — 6 лет;
  • от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно — 7 лет;
  • от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 8 лет;
  • от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно — 9 лет;
  • от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 10 лет;

для лиц с инвалидностью II и III групп:

  • до достижения лицом 23 лет включительно — 1 год;
  • от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно — 2 года;
  • от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно — 3 года;
  • от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно — 4 года;
  • от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно — 5 лет;
  • от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно — 6 лет;
  • от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно — 7 лет;
  • от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно — 8 лет;
  • от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно — 9 лет;
  • от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно — 10 лет;
  • от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно — 11 лет;
  • от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно — 12 лет;
  • от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно — 13 лет;
  • от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно — 14 лет.

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы или в результате ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в массовых акциях общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революции Достоинства), у лица, обратившегося за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года, пенсия назначается независимо от наличия страхового стажа.

Пенсия по инвалидности назначается независимо от наступившей инвалидности: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Как на размер пенсии влияет группа инвалидности

Пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в следующих размерах:

  • лицам с инвалидностью I группы — 100 процентов пенсии по возрасту;
  • лицам с инвалидностью II группы — 90 процентов пенсии по возрасту;
  • лицам с инвалидностью III группы — 50 процентов пенсии по возрасту

Напомним, в 2024 году ожидается ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Также планируется пересмотреть выплаты и внедрить новую систему начисления пенсий.

До конца 2023 масштабного повышения пенсий в Украине не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.

Новини.LIVE писали о том, что украинские семьи, из-за войны потерявшие кормильца-военнослужащего, могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Пенсии могут получить находившиеся на его иждивении нетрудоспособные члены семьи, а также дети.

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