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НБУ обновит правила по некоторым операциям в иностранной валюте

19 августа 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Обмен валют — НБУ обновляет правила по некоторым операциям
Американская валюта в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обновить порядок осуществления некоторых операций в иностранной валюте. Новые правила заработают с 19 августа 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

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Подробнее об изменениях

Как отмечается, планируется расширить перечень информации, которая будет размещена в кассах банков или небанковских финансовых учреждениях в обозримых для клиентов местах.

Новые правила потребуют указывать контактную информацию (адрес местонахождения, номер телефона, электронную почту, ссылку на сайт) банка и небанковского учреждения, а также Нацбанка для клиентских обращений в случае возникновения спорных или конфликтных ситуаций и информирования о нарушениях при совершении операций по обмену валют.

Кроме того, физлица-нерезиденты получат возможность получать на текущие счета в гривнах деньги, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых соглашений. В НБУ добавляют, что это связано с изменениями в украинском законодательстве.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в июле на наличном рынке активно скупали валюту, которая находится на самых низких показателях после повышения официального курса доллара год назад. В прошлом месяце граждане купили валюты гораздо больше, чем продали.

С 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что Национальный банк может упразднить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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