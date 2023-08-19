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НБУ оновить правила з деяких операцій в іноземній валюті

19 серпня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Обмін валют — НБУ оновлює правила з деяких операцій
Американська валюта у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) має намір оновити порядок здійснення деяких операцій в іноземній валюті. Нові правила запрацюють з 19 серпня 2023 року.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Детальніше про зміни

Як зазначається, планують розширити перелік інформації, яка буде розміщена у касах банків чи небанківських фінансових установах у доступних для огляду клієнтами місцях.

Нові правила вимагатимуть вказувати контактну інформацію (адресу місцезнаходження, номер телефону, електронну пошту, посилання на сайт) банку та небанківської установи, а також Нацбанку для клієнтських звернень у випадку виникнення спірних чи конфліктних ситуацій та інформування щодо порушень під час здійснення операцій з обміну валют.

Окрім того, фізособи-нерезиденти отримають можливість одержувати на поточні рахунки в гривнях гроші, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових угод. У НБУ додають, що це пов'язано зі змінами в українському законодавстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

З 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, що Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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