Национализация Sense Bank — что будет с деньгами клиентов

Деньги в кассе. Фото: google.com

В Украине с 21 июля 2023 года в Sense Bank (бывший Альфа-Банк) введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Тем не менее, клиентам в дальнейшем доступны банкоматы финучреждения, отделения, работает в обычном режиме банковское приложение.

Об этом рассказали в Фонде гарантирования вкладов.

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Что изменится для клиентов Sense Bank

В Фонде уверяют, что решение Национального банка Украины (НБУ) о выводе из украинского рынка Sense Bank не окажет никакого влияния на клиентов. Ограничений не планируют как по собственным средствам, так и по кредитным.

"Все физлица смогут пользоваться своими средствами в пределах лимитов — теми, которые есть на карточках. Также не будет ограничений по снятию наличных денег, не будет ограничений по использованию овердрафтов в пределах лимитов НБУ и регуляторных актов", — сообщили в ФГВФЛ.

Изменения частично нарушили работу с юридическими лицами. Она пока заблокирована, разрешается только прием платежей от бизнеса. Исходные платежи снова заработают со второй половины дня 21 июля.

Также не действуют договоры о кредитовании юрлиц. Несмотря на это, в фонде уверяют, что вкладчики и клиенты испытают минимальные неудобства.

Процесс национализации завершится до 24 июля. К этому времени правительство примет решение о национализации, приобретет банк и назначит руководство.

20 июля правление Национального банка приняло решение вывести с рынка Sense Bank. Оно обратилось к Кабинету министров с просьбой национализации финансового учреждения.

В НБУ решение объяснили тем, что банк — собственность подсанкционных граждан Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, поддерживающих действия государства-агрессора. Это наносило существенные репутационные риски и оказывало негативное влияние на деятельность банка.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.