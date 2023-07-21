Націоналізація Sense Bank — що буде з грошима клієнтів

Гроші на касі. Фото: google.com

В Україні з 21 липня 2023 року у Sense Bank (колишній Альфа-Банк) запровадили тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Попри це, клієнтам надалі доступні банкомати фінустанови, відділення, працює у звичайному режимі банківський застосунок.

Про це розповіли у Фонді гарантування вкладів.

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Що зміниться для клієнтів Sense Bank

У Фонді запевняють, що рішення Національного банку України (НБУ) про виведення з українського ринку Sense Bank жодним чином не вплине на клієнтів. Обмежень не планують як щодо власних коштів, так і щодо кредитних.

"Всі фізособи зможуть користуватися своїми коштами у межах лімітів — тими, які є на картках. Також не буде обмежень зі зняття готівки, не буде обмежень щодо використання овердрафтів у межах лімітів НБУ та регуляторних актів", — повідомили у ФГВФО.

Зміни порушили частково роботу з юридичними особами. Вона поки що заблокована, дозволяється лише приймання платежів від бізнесу. Вихідні платежі знову запрацюють з другої половини дня 21 липня.

Також не діють договори про кредитування юросіб. Попри це, у фонді запевняють, що вкладники та клієнти відчують мінімальні незручності.

Процес націоналізації завершиться до 24 липня. До цього часу уряд ухвалить рішення про націоналізацію, придбає банк та призначить керівництво.

20 липня правління Національного банку України ухвалило рішення вивести з ринку Sense Bank. Воно звернулось до Кабінету міністрів з проханням націоналізації фінансової установи.

У НБУ рішення пояснили тим, що банк — власність підсанкційних громадян Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, які підтримують дії держави-агресора. Це завдавало суттєвих репутаційних ризиків та чинило негативний вплив на діяльність банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про запуск безкоштовної послуги, яка полегшить здійснення грошових переказів в Україну. Завдяки цьому за поповнення карток та за донати для армії не зніматимуть комісію.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.