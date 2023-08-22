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Нафтогаз заблокировал выплату 44,7 млн грн премий: детали

22 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз заблокировал выплату 44,7 млн грн премий — что известно
Офис Нафтогаза. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заблокировала выплату десятков миллионов гривен премий, которые насчитали руководители убыточных газовых предприятий из окружения олигарха Дмитрия Фирташа в мае этого года. Компания отменила выплаты после того, как 15 августа облгазы вошли в состав группы НАКа.

Об этом сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз".

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Что известно о начислении миллионных премий

Как отмечается, в августе 2023 года АО "Николаевгаз", АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Хмельницкгаз", входившие в "Региональную газовую компанию" Фирташа, перешли к "Нафтогазу".

Тогда стало известно, что в мае главы и члены правления этих газовых компании насчитали себе 44,7 миллиона гривен премий, в то время как у компании были большие убытки. 18 августа на заседании правление "Нафтогаз" отменило начисление таких средств.

"Все вышеупомянутые компании задекларировали убыточность: у них есть дебиторская задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах. Что делает премирование безосновательным, а попытки получить высокие премиальные — о служебных злоупотреблениях экс-руководителей этих компаний", — рассказали в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут установить на период действия военного положения ограничения на заработные платы чиновников в 100 тысяч гривен. Также могут остановить практику расходов из государственного и местных бюджетов на благоустройство городов, содержание государственных резиденций, а также организацию дорогостоящих праздников.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предусматривается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.

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