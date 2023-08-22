Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Нафтогаз заблокував виплату 44,7 млн грн премій: деталі arrow

Нафтогаз заблокував виплату 44,7 млн грн премій: деталі

22 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз заблокував виплату 44,7 млн грн премій — що відомо
Офіс Нафтогазу. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заблокувала виплату десятків мільйонів гривень премій, які нарахували собі керівники збиткових газових підприємств з оточення олігарха Дмитра Фірташа у травні цього року. Компанія скасувала виплати після того, як 15 серпня облгази увійшли до складу групи НАКу.

Про це поінформували у пресцентрі НАК "Нафтогаз".

Читайте також:

Що відомо про нарахування мільйонних премій

Як зазначається, у серпні 2023 року АТ "Миколаївгаз", АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ "Хмельницькгаз", які входили до "Регіональної газової компанії" Фірташа, перейшли до Нафтогазу.

Тоді стало відомо, що у травні голови та члени правління цих газових компаній нарахували собі 44,7 мільйона гривень премій, тоді як компанії мали великі збитки. 18 серпня на засіданні правління Нафтогазу скасувало нарахування таких коштів.

"Всі вищезазначені компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Що робить преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні — про  службові зловживання екскерівників цих компаній", — розповіли у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз