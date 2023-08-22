Нафтогаз заблокував виплату 44,7 млн грн премій — що відомо

Офіс Нафтогазу. Фото: google.com

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заблокувала виплату десятків мільйонів гривень премій, які нарахували собі керівники збиткових газових підприємств з оточення олігарха Дмитра Фірташа у травні цього року. Компанія скасувала виплати після того, як 15 серпня облгази увійшли до складу групи НАКу.

Про це поінформували у пресцентрі НАК "Нафтогаз".

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Що відомо про нарахування мільйонних премій

Як зазначається, у серпні 2023 року АТ "Миколаївгаз", АТ "Івано-Франківськгаз" та АТ "Хмельницькгаз", які входили до "Регіональної газової компанії" Фірташа, перейшли до Нафтогазу.

Тоді стало відомо, що у травні голови та члени правління цих газових компаній нарахували собі 44,7 мільйона гривень премій, тоді як компанії мали великі збитки. 18 серпня на засіданні правління Нафтогазу скасувало нарахування таких коштів.

"Всі вищезазначені компанії задекларували збитковість: вони мають дебіторську заборгованість, підозрюються в ухилянні від сплати податків та фігурують у кримінальних провадженнях. Що робить преміювання безпідставним, а намагання отримати високі преміальні — про службові зловживання екскерівників цих компаній", — розповіли у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, а також організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.