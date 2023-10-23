Курс валют на 23 октября — какова ситуация на наличном рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс валют, установленный на 23 октября, снова изменился. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,54 грн (-0,07), а евро — 38,70 грн/евро (+0,05).

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро

На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,03 грн (-0,01). В покупке — 37,40 грн (-0,03), в продаже — 38,10 (-0,03). Евро стоит в покупке 39,74 грн (+0,10), в продаже — 40,65 грн (+0,01).

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;

Укрсиббанк — 37,40 грн — 37,90 грн (-0,05);

Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).

Курс валют в обменниках

В обменниках 23 октября доллар стоит: в покупке — 37,97 грн (+0,02), в продаже — 38,08 (-0,04). Цена евро в покупке — 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,45 грн (+0,20).

Источник: Минфин

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Напомним, ранее специалисты по недвижимости оценили влияние недавней частичной отмены фиксированного курса в стране на стоимость жилья на первичном рынке.

Также мы писали, что в сентябре текущего года у граждан серьезно увеличился спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.