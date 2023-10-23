Курс валют на 23 жовтня — яка ситуація на готівковому ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс валют, встановлений на 23 жовтня, знову змінився. Так, згідно з офіційними даними Національного банку України (НБУ), долар коштує 36,54 грн (-0,07), а євро — 38,70 грн/євро (+0,05).

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро

На українському готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,03 грн (-0,01). У купівлі — 37,40 грн (-0,03), в продажу — 38,10 (-0,03). Євро коштує у купівлі 39,74 грн (+0,10), у продажу — 40,65 грн (+0,01).

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правекс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;

Укрсиббанк — 37,40 грн — 37,90 грн (-0,05);

Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках 23 жовтня долар коштує: у купівлі — 37,97 грн (+0,02), у продажу — 38,08 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (+0,05), у продажу — 40,45 грн (+0,20).

Джерело: Мінфін

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, раніше фахівці з нерухомості оцінили вплив нещодавнього часткового скасування фіксованого курсу в країні на вартість житла на первинному ринку.

Також ми писали, що у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.