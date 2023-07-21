Цены в Украине — в магазинах подешевел популярный продукт

Овощной магазин. Фото: Freepik

На украинском рынке наблюдается обвал цены на сезонный салатный овощ. Стоимость огурцов за неделю снизилась на 33%.

Об этом информирует профильный портал EastFruit.

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Какие сейчас цены

По данным аналитиков, снижаются отпускные цены в данном сегменте из-за ряда факторов. Основная причина такого шага производителей — высокий уровень предложения на рынке.

На этой неделе тепличные комбинаты готовы продавать огурцы от 10 до 20 грн/кг или от 0,27 до 0,55 долл./кг. Это в среднем на 33% меньше, чем фиксировалось в конце прошлой недели.

Как объясняют игроки рынка, на этой неделе в продажу массово поступали огурцы из летних теплиц и открытого грунта по более низкой стоимости, чем предлагали представители тепличных комбинатов. Также торгово-закупочная деятельность в этом сегменте была малоактивна. В таких условиях продавцы решили пересмотреть решение о ценах на огурцы в сторону снижения во избежание накопления на складах нереализованной продукции.

По прогнозам экспертов, этот овощ будет дешеветь в дальнейшем. Для сравнения, сейчас его продают в среднем на 38% ниже, чем в прошлом году.

Ценовая ситуация на рынке

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в Украине за июнь текущего года больше всего подешевели гречневая крупа, упали цены на яйца, рис, подсолнечное масло и лук.

В частности, гречневая крупа подешевела по сравнению с маем на 7,2%, что является самым существенным снижением среди 33 наименований пищевых продуктов.

Однако больше всего подорожал картофель (+21,7%), капуста белокочанная (+21,5%), яблоки (+20,1%). Выросла стоимость моркови (+8,9%) и свеклы (+7,7%),

Что еще стоит знать

Напомним, в течение последней недели в Украине начали дешеветь огурцы. Обозреватели аграрного рынка связывают это с сезоном уборки урожая овощей. Они подешевели в среднем на треть.

Ранее сообщалось, что за первые десять дней июля в Украине подешевели овощи салатного набора лук, капуста, помидоры и огурцы.