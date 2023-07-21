Ціни в Україні — у магазинах подешевшав популярний продукт

Овочевий магазин. Фото: Freepik

На українському ринку спостерігається обвал ціни на сезонний салатний овоч. Вартість огірків за тиждень знизилася на 33%

Про це інформує профільний портал EastFruit.

Читайте також:

Які зараз ціни

За даними аналітиків, знижуються відпускні ціни в даному сегменті через низку чинників. Основна причина такого кроку виробників — високий рівень пропозиції на ринку.

Цього тижня тепличні комбінати готові реалізовувати огірки від 10 до 20 грн/кг, або від 0,27 до 0,55 дол./кг. Це у середньому на 33% менше, ніж фіксували наприкінці минулого тижня.

Як пояснюють гравці ринку, цього тижня у продаж масово надходили огірки з літніх теплиць і відкритого ґрунту за нижчою вартістю, ніж пропонували представники тепличних комбінатів. Також торгово-закупівельна діяльність у цьому сегменті була малоактивна. В таких умовах продавці вирішили переглянути рішення щодо цін на огірки у бік зниження для уникнення накопичення на складах нереалізованої продукції.

За прогнозами експертів, цей овоч буде дешевшати надалі. Для порівняння — зараз його продають у середньому на 38% нижче, ніж минулого року.

Цінова ситуація на ринку

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", в Україні за червень поточного року найбільше подешевшали гречані крупи, впали ціни на яйця, рис, олію соняшникову та цибулю.

Зокрема, гречані крупи зменшилися порівняно з травнем на 7,2%, що є найсуттєвішим зниженням серед 33 найменувань харчових продуктів.

Проте найбільше подорожчала картопля (+21,7%), капуста білокачанна (+21,5%), яблука (+20,1%). Зросла вартість моркви (+8,9%) та буряка (+7,7%),

Що ще варто знати

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні почали дешевшати огірки. Оглядачі аграрного ринку пов'язують це з сезоном збирання врожаю овочів. Вони подешевшали в середньому на третину.

Раніше повідомлялося, що за перші десять днів липня в Україні подешевшали овочі салатного набору: цибуля, капуста, помідори та огірки.